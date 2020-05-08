خضوع أبناء الأمير فيصل بن الحسين للحجر بالبحر الميت
خضوع أبناء الأمير فيصل بن الحسين للحجر بالبحر الميت
الهدهد

بعد عودتهم من لندن .. ما حقيقة إصابة 3 أمراء أردنيين بفيروس كورونا؟!

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلامٍ أردنية ان 3 من أبناء أخضعوا للحجر الصحيّ في منطقة البحر الميّت بعد عودتهم من لندن.

ووصل الأمراء الثلاثة عمر وسارة وعائشة على متن رحلة الخطوط الملكيّة الأردنيّة العائدة من لندن، يوم أمس.

كانت الحكومة الأردنية، أعلنت عن تطبيق إجراءات احترازيّة لاستقبال الطّلبة الأردنيين القادمين إلى المملكة، تشمل فرض حجر صحي إجباري، ولمدة 17 يوماً.

واليوم الجمعة، قال مدير صحة اربد د. قاسم مياس، ان اعداد المصابين بفيروس في اربد والمفرق، بلغ 30 حالة مع سائق الشاحنة.

وأضاف “مياس” لقناة “رؤيا” انه تم اخذ 51 عينة من المخالطين الرئيسيين للسائق ظهرت نتيجة 14 حالة تبين ان هناك 7 حالات ايجابية منهم فيما ستظهر نتائج العينات تباعا في الساعات القادمة.

وفجر الجمعة، أعلن مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو عن ارتفاع عدد مصابي كورونا بالأردن الخميس الى 29 حالة بمن فيهم السائق.

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