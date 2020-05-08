“الحظر الكلي” .. الكويت يدخل مرحلة جديدة بسبب ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا

دخلت دولة الكويت مرحلة جديدة من مراحل محاربتها لفيروس كورونا، حيث قرر مجلس الوزراء فرض حظر شامل للتجول في جميع أرجاء البلاد .

ويدخل الحظر الشامل حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري حتى السبت الموافق ال30 من الشهر نفسه.

وقال الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم في تغريدة على “تويتر” الجمعة إن القرار جاء بناء على توصيات الصحية في البلاد

وسجلت الكويت الجمعة 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.