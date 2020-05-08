إماراتية “حاقدة” ومقربة من جهاز أمن الدولة تسبّ والدة المعتقل عبدالله الشامسي وعُمانيون يلقنونها درساً

تطاولت المغرّدة الإماراتية المقربة من جهاز أمن الدولة الإماراتي، فاطمة مبارك، على والدة المعتقل العُماني بالإمارات عبدالله الشامسي ساخرةً من مقطع الفيديو الذي انتشر لها وهي تبكي وتناشد السلطان هيثم بن طارق التدخل لإنقاذ نجلها.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل في سجون الإمارات، الشاب العماني عبدالله الشامسي الذي أصدرت محكمة أبوظبي عليه حكماً بالمؤبد، بتهم ملفقة تزعم التعامل مع دولة قطر وتهديد أمن الإمارات، الأمر الذي نفته العائلة جملةً وتفصيلاً، مؤكدة بأن ابنها كان قاصراً قانونياً حين تم توجيه التهم له في العام 2017.

المطبلة الإماراتية، قالت في تغريدة رصدتها “وطن”: “طز في الأم ودموعها وعايلتها كلها أمام الوطن وأمنه.. دام ما عرفت تربيه بيربيه القانون”.في إشارةٍ صريحة إلى والدة الشامسي

#طز في الأم ودموعها وعايلتها كلها أمام الوطن وأمنه.. دام ما عرفت تربيه بيربيه القانون

#الحريه_لعبدالله_الشامسي — فاطمه مبارك🇦🇪 (@omsalem70) May 7, 2020

ووصف مغرّد إماراتي آخر المعتقل عبدالله الشامسي بأنه “حثالة”.

دموع الام ليست اغلى من امن الوطن، وحتى يعلم الجميع لا وطن يحميك امام قانون وطنك، و لأنك مجرد حثالة تستخدمك #قطر لتحقيق مآربها النجسة، لماذا لم ترسل قطر ابناء شعبها؟ لانها تخاف عليهم اما انت مجرد خائن ..



#الحريه_لعبدالله_الشامسي — (15R)A • H • M • E • D (@alsyaaf) May 7, 2020

بدورهم، لقن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المطبلة الإماراتية درساً قاسيةً وردوا عليها وقاحتها.

الهذا المستوى وصلتم من الدناءة والانحطاط?

ماذا حل بأبناء مجلس التعاون عندما تجردوا من اخلاقيات الاسلام ومروءة العرب،لماذا الحكومات تربي شعوبها بمنبت القذارة في التعامل?

متى ستعقل هذه الشعوب?

شبه الجزيرة العربية التي بُعث منها خير البشر هل يعقل أن تنزل للدرك الاسفل من البذاءة? https://t.co/BM2Qnv51Ny — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@__bin_said_1000) May 8, 2020

فاطمةمبارك المقربةمن جهاز الأمن و القياديةفي إدارة الحسابات و قروبات تويتر ماهو تعليقك على الوثيقةالمزورة الي نشرتها البيان و الي نفاها الادعاء العام بعد اسبوع من مقطع مبارك الخيارين المسيء للاماراتيين و بسببها تم تشويه سمعةعائلة الشامسي لتشويه سمعةالخيارين ثم اتهامه بالتجسس. pic.twitter.com/dQeZ4n3bkj — سالم بن حشر (@SalimSaid35358) May 7, 2020

اخي سالم مرض معدي داخل هذي الدولة لما يتصفون به من اوصاف غير إسلآمية خلال السنوات الاخيرة بعد وفات الشيخ زايد رحمه الله ومرض الشيخ خليفة شافاه الله



دولتهم بدت تتخبط من تدخلات لاناقه لها فيها ولا جمل

خلاياتجسس ماتم اكتشافه فقط خليتين وماخفي اعظم

حروب طائلة لاتمت لهذه الدولة بصلة — 🇴🇲ŌMĀ₦Ī🇴🇲 (@Omani9661) May 8, 2020

اَي دولة واي خرابيط مأخذين في نفسكم مقلب تراه بدايتكم ١٩٧٠ .. اللهً يسامح من كان السبب في إعطاء قطاع الطرق قطعة ارض ليكونوا دولة ما صدقوا نفسهم.. قال دولة قال — هدوء .. الحكمة 🇴🇲 (@hadooOmania) May 7, 2020

يذكر أن محكمة أبو ظبي أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً، وذلك بحسب مصادر عُمانية مختلفة.

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .