إعلامي عُماني يحذّر العُمانيين ويكشف سبب عدم عبوره حدود الإمارات منذ 7 سنوات

فضح الإعلامي العُماني، المختار الهنائي، المخطط الإماراتي لاستهداف العُمانيين والجنسيات الأجنبية داخل أراضيها واعتقالهم على خلفيات سياسية وجنائية وتلفيق التهم لهم على غرار ما حدث مع عبدالله الشامسي.

وقال الهنائي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “شخصياً ومنذ حوالي 7 سنوات قررت عدم عبور حدود الإمارات لأي سبب كان، ونصحت أصدقائي والأقارب بذلك”.

وأضاف الهنائي: “الجميع غير آمن فور دخول تلك الحدود، وهناك قضايا كثيرة حدثت لمواطنين من جنسيات مختلفة، أغلبها لم تظهر للسطح، لا أدري ما هو سبب هذا الخوف، وما سبب توهمهم وحساسيتهم حتى اتجاه مواطنيهم”.

شخصيًا ومنذ حوالي 7 سنوات قررت عدم عبور حدود الإمارات لأي سبب كان، ونصحت أصدقائي والأقارب بذلك. الجميع غير آمن فور دخول تلك الحدود، وهناك قضايا كثيرة حدثت لمواطنين من جنسيات مختلفة، أغلبها لم تظهر للسطح، لا أدري ما هو سبب هذا الخوف، وما سبب توهمهم وحساسيتهم حتى اتجاه مواطنيهم. — المختار الهنائي (@MuktarOman) May 6, 2020

بدورهم أيد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المحاولات والمساعي الإماراتية لاستهداف العمانيين والجنسيات الأجنبية، مؤكدين أن الإمارات تعمل على تلفيق التهم للجميع دون استثناء.

من 2012 توقفت عن الذهاب او الاستيراد أي شيء من هذه الدولة القمعيه — ابو عبدالله 🇴🇲قابوس إرث خالد 🇴🇲 (@wahibi05) May 6, 2020

حفظك الله أخي المختار، وانا كذلك منذ عام 2015 قررت عدم الذهاب إلى الإمارات ولا حتى استخدم طائراتهم لأن مثل هؤلاء يمكن أن يلفقوا عليك التهم ويزجون بك في السجن دون محاكمه لسنوات.

فننصح كل عماني أن يأخذ الحيطة والحذر عند الذهاب إلى الإمارات ترى خصوصياته منتهكة وهواتفهم يمكن أن تفتش — Saif Alnofli (@saifalnofli9) May 7, 2020

لي ٣سنوات تقريبا ما رحت للإمارات وما ناوي أصلا أروح لذات السبب خصوصا أن آخر زيارة قد تعرضت فيها للتفتيش داخل غرفة عالحدود وأذكر الشرطي يقول بأنه سبق وفتشني وكأنه يلمح لشيء مريب.!!! — مهدي البوسعيدي🇴🇲 (@binoman777) May 6, 2020

ننتظر التحرك القانوني

ننتظر بيان وزارة الخارجية العمانية



تحت ظل قيادتنا #السلطان_هيثم_بن_طارق

لن يظلم مواطن عماني اينما كان#الحريه_لعبدالله_الشامسي pic.twitter.com/DqVr2iRSrS — عمار بوبر (@AmmarBobar) May 6, 2020

حدث في ربيع عمره مواطن من دولة أخرى يتخابر لصالح دولة ثالثة .. هذا لو كان رأفت الهجان كان صدقنا ولكنهم هذين يحسبون كل صيحة عليهم.



حسبنا الله ونعم الوكيل#الحرية_لعبدالله_الشامسي — Abu Kholoud (@khalidalsiyabi1) May 6, 2020

انا مثلك قررت عدم المجازفه بعبور الإمارات خاصه بعد أن قالولي انت من الرستاق ايش جاي تسوي هنا

قلت لهم هذا مكان ميلادي انا من الخابورة

منها ما أمنت عنفسي — أبو عبدالناصر السعيدي (@iSW2c66zG3BBYYH) May 6, 2020

يأتي ذلك تزامناً مع إصدار محكمة أبو ظبي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .