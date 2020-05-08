إعلامي عُماني يحذّر العُمانيين ويكشف سبب عدم عبوره حدود الإمارات منذ 7 سنوات
فضح الإعلامي العُماني، المختار الهنائي، المخطط الإماراتي لاستهداف العُمانيين والجنسيات الأجنبية داخل أراضيها واعتقالهم على خلفيات سياسية وجنائية وتلفيق التهم لهم على غرار ما حدث مع عبدالله الشامسي.
وقال الهنائي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “شخصياً ومنذ حوالي 7 سنوات قررت عدم عبور حدود الإمارات لأي سبب كان، ونصحت أصدقائي والأقارب بذلك”.
وأضاف الهنائي: “الجميع غير آمن فور دخول تلك الحدود، وهناك قضايا كثيرة حدثت لمواطنين من جنسيات مختلفة، أغلبها لم تظهر للسطح، لا أدري ما هو سبب هذا الخوف، وما سبب توهمهم وحساسيتهم حتى اتجاه مواطنيهم”.
بدورهم أيد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المحاولات والمساعي الإماراتية لاستهداف العمانيين والجنسيات الأجنبية، مؤكدين أن الإمارات تعمل على تلفيق التهم للجميع دون استثناء.
يأتي ذلك تزامناً مع إصدار محكمة أبو ظبي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.
وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .
وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .