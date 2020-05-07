“شاهد” نائب كويتي سابق يهاجم الفاشنيستات بألفاظ خارجة بعد فضائحهم المُستمرة وهذا ما قاله عن الخرفان!

هاجم النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي والناشط السياسي الكويتي محمد الجويهل، الفاشنيستات والممثلات بعبارات مُهينة.

وظهر الجويهل في لقاء مرئي عبر خاصية “الفيديو كول” مع خالد الحسن وهو يُهاجم الفاشنيستات بألفاظ خارجة، ويرد على خالد الحسن بعدما قال له: “يقودون جزء كبير من المجتمع” قائلاً: “يقودون الخرفان، كلهم، بدون استثناء”.

وتابع الجويهل هجومه قائلاً: “مافي زين، الزين أمي وإمك وأختي وأختك، اللي لا يمكن أن يطلع عليها أحد إلا رجلها”.

وشبه الرجال المحيطين بالفشينستات بالجرو الصغير، وقال: “تحطلي بوبي يفتر فيها من شقة لمزرعة لجاخور وتجمعلي ملايين وتشتري يخت وتوريني بيتها”.

ووضع الجويهل خالد الحسن في موقف مُحرج بعدما تلفظ بألفاظ وعبارات غير لائقة، اضطرت الإعلامي للاعتذار للمشاهدين.

وأيد المغردين كلام الجويهل، وأشادوا به وكأنه عبر عن حال لسانهم، فكتب نواف: “وهذا الصدق كفو والله يا محمد الجويهل”.

وهذا الصدق كفو والله يا محمد الجويهل — نواف (@Nawaf_Juve18) May 7, 2020

ووافقه الرأي عبدالله فكتب: “ليه فشنسطاط الكويت بذات غثيثات وتقيلات دم شنو الحكمة ؟!”.

ليه فشنسطاط الكويت بذات غثيثات وتقيلات دم شنو الحكمة ؟! — عـبدالله. (@ADH249) May 7, 2020

وعلق آخر: “كفو هالنائب بيض الله وجهه. خله يبرد حرتنا في السلق”.

كفو هالنائب بيض الله وجهه. خله يبرد حرتنا في السلق — رجل مستثمر طموح🎻💸 (@Alishh14001400) May 7, 2020

يُذكر أن الفاشينستات في الكويت يتعمدن إثارة الجدل بطُرق مُختلفة، ومنهم فاطمة المؤمن، التي أثارت موجة غضب واسعة، في وصفها رائحة “باطها” برائحة الفراولة، في تعليق على أحد المتابعين الذين انتقد ظهورها بشكل الشكل دائما.!

كذلك الفاشينستا الكويتية المعروف زوري أشكناني، التي نشرت فيديو فاضح وغير لائق خاصة أنها ترتدي الحجاب، فظهرت بفيديو وهي تتحدث عن إجرائها عملية تجميل “رفع وشد المؤخرة”، الأمر الذي صدم متابعيها وإعلانها ذلك دون خجل إذ اعتبر البعض أنَّ الفاشنيستا الكويتية لم تحترم الحجاب الذي ترتديه.

https://www.instagram.com/dr_mshaher/?utm_source=ig_embed

أما الفضيحة الأكبر، كانت من نصيب الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها، بعدما نشرت فيديو، تسبب في ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية لمحتواه الذي وصف بأنه “غير أخلاقي”.

وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته “الكندري”، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها “لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون”.