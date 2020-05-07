بعد فضيحة النبي يوسف.. خطأ كارثي في تلفزيون الكويت: بشار الأسد بدلاً من صباح الأحمد!

أثارت سلسلة أخطاء تلفزيون الكويت الرسمي غضباً واسعاً في الكويت، خاصة بعدما رصدوا كارثة في الأوبريت الوطني “إنتوا لها”.

ووقع القائمون على العمل الذي أنتجه تلفزيون الكويت في خطأ فادح في الأوبريت، حين نشروا صورة لطفل صغير اكتشف النشطاء أنها تعود للرئيس السوري بشار الأسد في طفولته.

https://youtu.be/mNGlkAVegfA

وتظهر صورة بشار الأسد في طفولته، في الثانية الثالثة في الأوبريت الذي يتغنى بإنجازات أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في ظل أزمة “كورونا”، على أنها صورة تعود للأمير.

وسخر ناشط باسم حمد حفيد حمد من عدم مُتابعة وزارة الإعلام لما يتم نشره من أعمال عبر التلفزيون الكويتي، وكتب: “اوبريت #انتوا_لها الذي تم عرضه على تلفزيون الكويت حاطين صورة بشار الأسد في بداية الفيديو على انه الشيخ ( صباح الاحمد )في طفولته وحاطينها بالبداية بعد وزير الاعلام كمل نومتك عقب (جلال الدين الرومي) الحين حاط لنا بشار! “.

اوبريت #انتوا_لها الذي تم عرضه على تلفزيون الكويتhttps://t.co/oVN0zqcKwq



حاطين صورة بشار الأسد في بداية الفيديو على انه الشيخ

( صباح الاحمد )في طفولته



وحاطينها بالبداية بعد 😳



وزير الاعلام كمل نومتك@mohd_n_aljabri



عقب (جلال الدين الرومي) الحين حاط لنا بشار!🤦🏻‍♂️#مصخت pic.twitter.com/PZcEkADmMO — حـمـد حفيد حـمـد 🇰🇼 (@TeeSWaa) May 7, 2020

ووضع مُغرد آخر الصورة بوضوح وسخر من عدم تقارب الملامح من الأساس، وعلق: “انا صدقت انه صباح الناصر عاد انتم بكيفكم”.

#انتوا_لها



انا صدقت انه صباح الناصر

عاد انتم بكيفكم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 😭😭 pic.twitter.com/dUxzzYon8o — J A S’ (@x_freaked) May 7, 2020

ووجه ناصر المطيري سؤالاً للعاملين على الأوبريت، قائلاً: “العاملين على اوبريت #انتوا_لها شنو علاقة صورة بشار الأسد و هو طفل في بداية الفيديو؟ الاوبريت مو المفروض انه عمل وطني كويتي ؟”.

العاملين على اوبريت #انتوا_لها شنو علاقة صورة بشار الأسد و هو طفل في بداية الفيديو؟ الاوبريت مو المفروض انه عمل وطني كويتي ؟ pic.twitter.com/lafCw0So3E — ناصر المطيري (@NaserLAlmutairi) May 7, 2020

ونشر دوغلاس تقريراً سابقاً لصور الزعماء في طفولتهم، ليؤكد أن الصورة تعود لبشار الأسد.

صورة بشار الاسد بصغرة ظهرت ببداية الاوبريت الوطني الكويتي #انتوا_لها الى تم نشره اليوم بتلفزيون الكويت الرسمي!!! #الكويت https://t.co/2e5MhVjwJN pic.twitter.com/R6WYGLHHLx — دوغلاس 🇸🇦 (@FzoLaha) May 7, 2020

وسخر عبدالرحمن الحربي من الأحداث غير المنطقية التي تحدث في الإعلام الكويتي، وكتب: “الكويتيين حفله والله واحد سارق شخصيه سندباد ونوره الغندور سارقه صوره اريانا وعيسى المزورق سارق ولد خاميس وكملوها بالأوبريت الوطني وسرقوا صوره بشار الأسد وهو صغير “.

الكويتيين حفله والله واحد سارق شخصيه سندباد ونوره الغندور سارقه صوره اريانا وعيسى المزورق سارق ولد خاميس وكملوها بالأوبريت الوطني وسرقوا صوره بشار الأسد وهو صغير 😂#انتوا_لها — عبدالرحمن الحربي (@dhme_25) May 7, 2020

ونوه الإعلامي عبدالله المخارش إلى الخطأ بطريقة لبقة قائلاً: “شاهدت الاوبريت الوطني الكويتي #انتوا_لها مهداه لاهلي واحبتي بالكويت.. لفت انتباهي في الثانيه 3 من بداية العمل صورة طفل شبيهة لصورة بشار الاسد وهو طفلاً لكن للحق لست متأكد ممكن اكون غلطان أرجوا منكم تصحيح المعلومة ان كنت مخطىء”.

شاهدت الاوبريت الوطني الكويتي #انتوا_لها مهداه لاهلي واحبتي بالكويت..

لفت انتباهي في الثانيه 3 من بداية العمل صورة طفل شبيهة لصورة بشار الاسد وهو طفلاً لكن للحق لست متأكد ممكن اكون غلطان أرجوا منكم تصحيح المعلومة ان كنت مخطىء🙏🏼💙 https://t.co/XM6qFxmmQU pic.twitter.com/78Dqc30YSP — عبدالله مخارش (@makharesh) May 6, 2020

ولم يكن هذا الخطأ الفادح هو الأول لتلفزيون الكويت، فقد فجر مشهد في إحدى المسلسلات الكويتية حالةً من السخرية والغضب في آن واحد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أن التلفزيون الكويتي لا يُفرق بين الأنبياء.

وظهرت الممثلة فاطمة الحوسني في أحد مشاهدها في مسلسل “محمد علي رود” وهي تدعو وتناجي الله قائلة: “يا منجي يوسف من بطن الحوت”، في خلط بين قصة النبيين يوسف ويونس عليهما السلام.

يا منجي يوسف من بطن الحوت 😱

٠

معقوله يا وزارة الإعلام ؟ تطوف عليكم !

شلون تعرضون مسلسل قبل لا تجيزه الوزاره @lailaaahmad أستاذه لج المايك 🎤🎤 pic.twitter.com/XafunBAcnj — فايز الميموني (@tweet_kw_) May 3, 2020

وأصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، قراراً بحل لجنتي النصوص والمشاهدة المعنية بإجازة الأعمال الدرامية المعروضة في دولة الكويت بعد هذا الخطأ، فكيف سيتصرف بالكارثة الجديدة؟