“#كلنا_ابتهال_الخريشة”.. اعتداء همجي على دكتورة أردنية يفجر غضب الأردنيين وما حدث صادم ومستفز!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة غضب كبيرة، عقب تداول نبأ يفيد باعتداء عدد من المصدّرين الأردنيين على طبيبة بيطرية في محافظة “المفرق”، وتهاون محافظ المدينة ومدير الزراعة في التعامل مع القضية.

وفي التفاصيل، أقدم أحد المصدّرين الأردنيين من أصحاب شركات الأغنام، بالاعتداء على الطبيبة البيطرية “ابتهال الخريشة” رئيسة قسم البيطرة في محافظة المفرق.

وأكدت الطبيبة البيطرية المعتدى عليها بأن محاولة المعتدي تمرير إرساليات مخالفة للقانون وعدم مطابقتها له وسط عملية الرفض من قبل اللجنة المشكلة، هو أساس عملية الاعتداء التي تعرضت لها، مؤكدة بأنها أسباب عملية مهنية بحتة.

وأوضحت الطبيبة بحسب صحيفة “الرأي” المحلية الأردنية، أن مدير زراعة المفرق تنصّل من شكواها للجهات المختصة عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي دفعها للتوجه للنقابة وتقديم شكوى ضد المعتدين، معتبرة بأن القانون الأردني سينصفها لا محالة.

هذا وأرسلت نقابة الأطباء البيطريين الأردنية كتاباً لوزير الزراعة الأردني، تبلغه فيه بحيثيات حادثة الاعتداء على زميلتهم الطبيبة البيطرية الخريشة، ومطالبين بضرورة فتح تحقيق فوري بالحادثة، وإحقاق الحق.

وأوضحوا أن قانون مهنة الطب البيطري الساري بالأردن يحصر مهنة الطب البيطري بالأطباء البيطريين، وأن قيام مدير زراعة المفرق بإجازة الإرساليات ومتابعة العمل عن الطبيبة البيطرية غير قانوني ومخالف للقانون.

وصعد وسم “#كلنا_ابتهال_الخريشة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الأردن، حيث عبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الدكتورة الأردنية مطالبين السلطات بالتدخل وإنصافها.

بعمره ما كان السلق #راكان_الخضير و إشكاله مشكلة، مشكلتنا في إلي بجيب هيك مقاطيع و بيعطيها الجنسية بدون حق و بيخليهم يركبوا على الشعب و الدولة.#كلنا_ابتهال_الخريشة pic.twitter.com/iWa2keVLP6 — ِAli AL-TARAWNEH🇯🇴 (@ALI_R_Tarawneh) May 7, 2020

طول عمرنا بندعو لسيادة القانون، لكن لما القانون يصير "مطية" و لعبة بيد الفاسدين و يعجز يحمي الأردنيات، ساعتها نقول " قوم بلا جهال ضاعت حقوقهم"#كلنا_ابتهال_الخريشه — ِAli AL-TARAWNEH🇯🇴 (@ALI_R_Tarawneh) May 7, 2020

ونشرت صفحة “شارلوك هولمز” خبر الاعتداء على الطبيبة البيطرية الأردنية وقال: “الاعتداء على الطبيبة البيطرية ابتهال الخريشة ومحافظ المفرق ومدير زراعتها يحاولون لفلفة الموضوع.

الاعتداء على الطبيبة البيطرية ابتهال الخريشة، ومحافظ المفرق ومدير زراعتها يحاولون لفلفة الموضوع. الاعتداء على الطبيبة بسبب رفضها تسهيل مرور بضائع غير مطابقة للمواصفات!



المعتدي راكان الخضير حوت السلاح والدخان ومؤسس جيش العشائر #الاردن pic.twitter.com/On9AwbNSkL — شارلوك هولمز الأردني ⁦🇯🇴⁩ (@xw4xw) May 6, 2020

وتابع: “الاعتداء على الطبيبة بسبب رفضها تسهيل مرور بضائع غير مطابقة للمواصفات، والمعتدي هو راكان الخضير، حوت السلاح والدخان ومؤسس جيش العشائر..