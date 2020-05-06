الطلاب ذُهلوا.. مُعلمة مغربية تبث لطلبتها “مقطع إباحي” خلال درس “أونلاين”!

أثارت حادثة غريبة من نوعها في دولة المغرب، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل وبين المواطنين، حيث لم يتوقع أحد أن تقوم مدرسة بعرض مقطع فيديو “إباحي” على طلبتها خلال عرض درس مدرسي “أون لاين”.

يشار إلى أنه وقاية من فيروس كورونا اتجهت عديد من البلدان لاتباع التعليم بطرقة الـ”أونلاين” نظراً لحالة حظر التجول ومنع الدوام المدرسي.

ولكن ما جرى مع معلمة مغربية كان غريباً وصادما للغاية، حيث قامت المعلمة ببث مقطع فيديو جنسي على طلبتها، بدلاً من بث الدرس، الأمر الذي أثار حالة جدل كبير واستدعى تدخل السلطات للتحقيق.

ليتضح لاحقاً بأن المعلمة المغربية قد ظلمت في الحادثة التي حصلت، وأن ما جرى هو أن أحد تلامذتها قام باختراق التطبيق الذي تبث منه المعلمة الدرس للتلامذة، وقام بعرض المقطع الإباحي باسم المعلمة.

حيث قام مدير المؤسسة التعليمية بتقديم بلاغ أمام النيابة العامة، وقامت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بولاية أمن الرباط، بتوقيف التلميذ بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية.

فيما أمرت النيابة العامة بوضع التلميذ رهن الدراسة النظرية، كما تم استدعاء مدير المؤسسة والأستاذة التي تم اختراق تطبيقها للتدريس وبث الفيديو الإباحي.

ويشار لأن المغرب كمعظم دول العالم تعيش حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي على المواطنين ووقف الدوام المدرسي والرسمي، ضمن سلسلة إجراءات اتبعتها السلطات المغربية في محاربة الوباء العالمي المستجد “كوفيد19”.

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