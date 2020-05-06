ام هارون بطولة حياة الفهد يثير ضجة كبيرة
ام هارون بطولة حياة الفهد يثير ضجة كبيرة
الهدهد

مفاجأة صادمة تفجرها حياة الفهد: محمد دحلان أقنعني بقبول دور “أم هارون” وهذا ما قاله لي عن فلسطين

كتب وطن
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كشفت الممثلة الكويتية، ، عن دور القيادي الفلسطيني الهارب، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للشؤون الأمنية، ، في مسلسل “” المثير للجدل والذي أنتجته قناة “mbc”  السعودية.

وقالت الفهد، في تصريح لصحيفة “تايمز أو إسرائيل” العبرية: “محمد دحلان أقنعني بقبول التمثيل في مسلسل أم هارون بزعم أن ذلك مصلحة فلسطينية، ومن أجل السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وحسب الصحيفة، فإن دحلان يساهم ب 40٪ من أسهم شركة جرناس للإنتاج الفني الإماراتية التي انتجت المسلسل الدرامي “أم هارون” المنحاز لإسرائيل بالتشارك مع شركة الفهد الكويتية.

وأضافت الصحيفة، أن الشركة حققت أرباحاً كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بالإشارة إلى أن أحمد الجسمي مدير عام الشركة تعرف على المخرج المصري محمد العدل خلال وليمة غداء أقامها محمد دحلان بحضور فنانين وإعلاميين من السعودية والكويت وبمشاركة شخصيات يهودية وصلوا من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شخصيات إسرائيلية شاركت في إعداد العمل دون تحديد هوياتهم.

وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”″ الخليجيين ويعرضان على قناة mbc السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

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