كانت تتعامل بثقة كبيرة.. ما فعلته كويتية مع وافد مصري في المصعد “مُخجل” وهكذا نجحت باستدراجه!

نقلت صحيفة “الأنباء الكويتية” تفاصيل جريمة مخجلة وصادمة بطلتها سيدة كويتية، نجحت في استدراج وافد مصري وسلبه أمواله بمساعدة 3 آخرين.

وفي التفاصيل وقع الوافد المصري ضحية فتاة استدرجته داخل مصعد كهربائي، حيث طلبت مساعدته – حسب قوله- قبل أن تقوم بسلب أموال منه بالقوة.

وسجلت القضية في مخفر شرطة الدسمة تحت رقم 13 وبتصنيف جنايات، حيث كشق مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من وافد قال انه تعرض للسلب في منطقة بنيد القار، شارع بورسعيد القريب من مستشفى خاص، وعلى الفور تم نقل البلاغ الى رجال مخفر الدسمة، وانتـقلوا الى موقع البلاغ وتم الالتقاء بالوافــد المجــني عليه.

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وفي روايته قال الوافد المصري إنه شاهد فتاة طلبت منه أن يساعدها في حمل أغراض الى داخل المصعد، وإذا به يفاجأ بوجود 3 أشخاص بحوزتهم أدوات حادة يقومون بسلبه مبلغ 600 دينار.

فيما شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة العاصمة في البحث عن الفتاة و3 من شركائها، فيما رجح مصدر أمني للصحيفة أن يكون الوافد خضع للمراقبة قبل سلبه المبلغ المالي، مشيرا الى أن الجناة من المؤكد انهم على علم بوجود مبلغ كبير بحوزة الوافد وهو من مواليد 1973.

ولم يعرف ما اذا كان الجناة الأربعة يقيمون في البناية نفــسها التي ارتكبـــت فيها الجريمة أم يقيمون في مكان آخر، إلا أن الوافد قال إن الســيدة كانت تتــعامل بثقة كبيرة وهـــو ما يوحي بأنها تقيم في البناية التي ارتكبت فيها الواقعة.

ونفى الوافد ان يكون قد اسـتدرج بفعل أمر بخلاف المساعدة، حيث قال لرجال الأمن إن “الأمر وما فيه انني حاولت مساعدة سيدة فتعرضت للسلب.”

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