“ليتهم يتعلّموا منها” .. الفنانة الأردنية جولييت عواد تفتح النار على mbc ومسلسلات التطبيع

فتحت الفنانة الأردنية الشهيرة جولييت عواد النار على قناة “mbc” السعودية، بعد بثها مسلسل “أم هارون” الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد ويسيء للقضية الفلسطينية ويجمّل صورة الصهاينة .

وتساءلت عواد: “هل هذه المحطة عربية؟ أم الواجهة عربية فقط وتدار بأيد خفية؟”.

وقال: “إم بي سي بالفعل، وبكل ما لديها من أموال، لم تفكر في إنتاج أي عمل له علاقة بالوطن العربي وعن اقتصادات ومقدرات الوطن العربي.. وهناك مليون قضية، وسؤالي مرة أخرى: هل هذه المحطة واجهة عربية بينما تديرها وتخطط لها أيد خفية؟”.

وأضافت أن الأيادي الخفية إما “الصهاينة” أو “العرب المتصهينين”.

الفنانة الأردنية جولييت عواد التي شاركت بمسلسل التغريبة الفلسطينية بدور "أم أحمد" لـ "شهاب": أسأل حياة الفهد والفنانين الذين شاركوا في مسلسل أم هارون، ما في أي قضية عربية نطرحها إلا اليهود؟ pic.twitter.com/9YIVjM3jIT — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 4, 2020

ورفضت “إم بي سي” السعودية كل المطالبات وقف مسلسلي “أم هارون”، و”مخرج 7″، بعد توجيه اتهامات لهما بالترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، متوعدة بالمزيد من الأعمال الدرامية الهادفة لـ”تغيير الصورة عن المنطقة”.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على قناة mbc السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.

وصرّحت الفنانة حياة الفهد أنها راضية عن عملها في مسلسل “أم هارون” بنسبة 100%، نافيةً أن يكون فيه أي دعوة للتطبيع.حسب قولها

وذكرت أن وجود اليهود في العالم حقيقة لا يمكن أن ننكرها “ما نقدر نقول مو موجودين…نكذب على روحنا” .

ووصفت مسلسل “أم هارون” بأنه “عمل شجاع”، وكان مغامرة كبيرة منها حينما قررت المشاركة فيه .