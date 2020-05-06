طلبة أردنيون محجورون في البحر الميت يصدمون حكومتهم بما فعلوه .. إجراءات صارمة لمنع تكرار ما حدث

انتشر مقطع فيديو صادم لطلبة أردنيين عائدين في منطقة الحجر الصحي بالبحر الميت، يؤدون حلقة دبكة، مُتجاهلين تعليمات الجهات المختصة بالتباعد وعدم التجمهر لمنع تفشي فيروس كورونا .

حلقة دبكة وسط الحجر الصحي في البحر الميت ! وهذه قمة التباعد الاجتماعي 😂 لماذا لا يكون الحجر في البيوت ويستفاد من أنظمة التتبع الإلكتروني؟ وبموجب قانون الدفاع يمكن إيقاع أغلظ العقوبات على من يخالف الحجر ؟ @OmarRazzaz #كورنا_الأردن #الأردن pic.twitter.com/QagzmXIqHm — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) May 6, 2020

وأضاف أن إجراءات صارمة ستُفعل لضمان عدم تكرار مثل هذه المظاهر المؤسفة.

ووجه العضايلة للطلبة رسالة: “كونوا على قدر المسؤولية والتضحية التي يبذلها الكثيرون لضمان سلامتكم وصحتكم”.

واعتبر الوزير أن ما شاهدناه صادم، ولا يعكس تقديراً لجهود الكوادر التي سهرت وغابت عن أهلها في سبيل راحتكم. نريد نموذجاً أردنياً في الوعي والمسؤولية.

ووصلت الثلاثاء، 3 طائرات تقل أردنيين عائدين من مصر وتركيا، نقلوا إلى أماكن للحجر في منطقة البحر الميت.

في السياق، قال وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، أنه سجّل في الأردن ليوم الأربعاء، حالتين مصابتين بفيروس كورونا.

إحدى الحالتين –وفقاً للوزير- لسائق شحن من جنسية عربية كان قادماً إلى الأردن وتم التعامل معه حسب البروتوكول المطبق.

أما الحالة الأخرى، فهي لسائق أردني من محافظة المفرق كان عائداً من الخارج قبل أسبوعين، وأجري له فحص سابقاً، وتم التأكد من إصابته اليوم وعزله في أحد المستشفيات المعتمدة.

وتقرّر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقاً للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءاً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت.