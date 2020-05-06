مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
حياتنا

جريمة تهزّ الأردن في اليوم الـ13 من رمضان .. شاب ينهال على شقيقته طعناً حتى الموت!

كتب وطن
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هزّت جريمة قتل مروّعة العاصمة الأردنية عمان، بعد قيام شاب بطعن شقيقته البالغة من العمر (14 عاماً) حتّى الموت في منزلهما صباح اليوم الثالث عشر من شهر رمضان .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه بالبحث عن القاتل جرى تحديد مكانه والقي القبض عليه من قبل شعبة بحث جنائي العاصمة.

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وبالتحقيق معه اعترف القاتل بارتكاب الجريمة وجرى تحويل القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن جرم القتل القصد.

وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي.

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