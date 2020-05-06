جريمة تهزّ الأردن في اليوم الـ13 من رمضان .. شاب ينهال على شقيقته طعناً حتى الموت!

هزّت جريمة قتل مروّعة العاصمة الأردنية عمان، بعد قيام شاب بطعن شقيقته البالغة من العمر (14 عاماً) حتّى الموت في منزلهما صباح اليوم الثالث عشر من شهر رمضان .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه بالبحث عن القاتل جرى تحديد مكانه والقي القبض عليه من قبل شعبة بحث جنائي العاصمة.

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وبالتحقيق معه اعترف القاتل بارتكاب الجريمة وجرى تحويل القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن جرم القتل القصد.

وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي.