الاعلامي الأردني معاذ العمري يمسح الأرض في ” MBC” ويهاجم ناصر القصبي: انتبه بشتم أبوك وتاريخك وبشتم أجدادك

وجه الإعلامي الأردني معاذ العمري، خطيب الفنانة ديانا كرزون، رسالة مُبطنة، وشديدة اللهجة إلى قنوات MBC، بسبب المسلسلات التي يتم عرضها في السباق الدرامي الرمضاني هذا الموسم.

وقال العمري في مداخلة إذاعية موجهاً رسالته إلى MBC دون أن يسميها علناً: “الفضائية اللي محسوبة علينا عربياً، قاعدة بتتغنى وتحاول تجمل هذا الاحتلال ماراح تقدروا تجملوه”.

الناشط الأردني معاذ العمري خطيب الفنانة #ديانا_كرازون يوجه رسالة مبطنة مهاجما بشراسة صاحب قنوات mbc/ معاذ العمري وغيره من نشطاء الأردن يعملون بتوجيهات دائرة إعلامية في الديوان الملكي الهاشمي ونعرفهم النشطاء جميعا بالإسم العمري ليس صحفي ولا إعلامي ويعمل مذيعا في راديو ميلودي. pic.twitter.com/6g29w0HysP — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) May 5, 2020

واعتبر معاذ أن قنوات MBC تخدم إسرائيل بطريقة لم يقم بها الإعلام الإسرائيلي نفسه، وقال: “قاعدين بتشتغلوا شغل حتى الاحتلال نفسه مش قادر يشتغله، وإنتم قاعدين بتشتغلوه بكل جرأة وبكل وقاحة”.

وأشار معاذ إلى دهاء MBC في انتقائها وقت عرض الأعمال الفنية المتهمة بالتطبيع مثل مسلسل “أم هارون”، و”مخرج 7” قائلاً: “تعرضون هذه الأعمال بالفترة التي يمر بها العالم بجائحة كورونا، وبرمضان، يعني كل الناس بتكون قاعدة على التلفزيون وبيطلع هيك عمل يسئ للإنسانية ويسئ لعروبتنا، ويسئ لكرامتنا وللشرف وللأخلاق”.

وحول المشهد الذي دار بين ناصر القصبي وراشد الشمراني في مسلسل “مخرج 7” ، والذي شتم فيه الأخير الشعب الفلسطيني، قال العمري: “لما إنت تطلع تشتم فلسطين، بشتمك وبشتم أبوك وبشتم تاريخك وبشتم أجدادك”.

وأضاف العمري: “مابيطلعلك تشتم فلسطين ولا بيطلعلك تشتم الفلسطينيين ولا بيطلعلك تحكي نص كلمة”.

وتابع العمري مُنفعلاً: “قضية فلسطين غصبن عن راس أبوك راح تضلها قضيتنا الأولى، وإسرائيل بيضل اسمها عدو سواء عجبك أو ماعجبك”.

واعتبر العمري أن ما يحدث حرب إعلامية، مؤكداً أن النصر فيها سيكون حليفهم، وقال: “عندك متابعين عندك فضائيات، هاي حرب، بدنا نشوف مين قدها، أحنا ولا إنت؟ فضائيتك وإعلامييها الأقزام هما اللي راح ينتصروا ولا احنا؟”.

وختم العمري: “راح ننتصر وراح نثبتلك إنه كلمة الحق وكلمة فلسطين أقوى منك وأقوى من كل السواد اللي قاعد إنت بتحاول تعممه”.

يأتي هجوم معاذ العمري على MBC بعد أيام من تعرض خطيبته الفنانة ديانا كرزون لحملة هجومية غير مسبوقة بسبب وضعها علامة إعجاب عبر “تويتر” على كاريكاتير أسامة الحجاج ضد التطبيع .

وبدأ نشطاء في السعودية بنشر تغريدات تُطالب بمنع ديانا كرزون من دخول السعودية، ودشنوا وسم #ديانا_كرزون_تتهم_الخليج_بالتطبيع متهمين إياها بالإساءة للمملكة، فيما وصفها بعض المتابعين بأنها لم تحفظ الجميل خاصة أن العديد من الجماهير السعودية تدعمها في مسيرتها الفنية، مطالبين بعدم دخولها السعودية.

لكل من دخل مجال قطاع الترفية في السنة الاخيرة … أعرف أن بسبب هاذي الجائحه فيه صعوبات … ياليت تتواصلون معنا في الهيئة ومع الاخ فيصل بافرط والاخ احمد المحمادي والاخت حنان السماري … نشوف ايش نقدر نساعدكم فيه … القطاع واعد بكم … وواجبنا الوقوف معكم … 🙏🏻❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 30, 2020

وبعد الضجة التي أثيرت من قبل المغردين الخليجيين، قامت ديانا بحذف الإعجاب دون أن تعلق على ما حدث.