‏رغد صدام حسين تشعل المواقع بصور لممتلكات والدها.. وهذا ما قالته عن “الحرامية” متوعدة إياهم

توعدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمقاضاة المسؤولين العراقيين الذين استولوا على أملاك عائلتها بعد سقوط العراق في الغزو الامريكي عام 2003.
وقالت رغد صدام حسين في تغريدتها التي أثارت جدلاً واسعا ورصدتها “وطن”: “سنقاضي كل من استحوذ على أملاك العائلة الشخصية، هذه وغيرها، وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة، مرفقة صورة لسيارة فيراري حمراء تعوذ لعائلة صدام حسين.
فيما تم التقاط الصورة من برنامج مصور بثه موقع Motor، يتحدث عن أخبار سيارات الرئيس العراقي السابق وبيعها خارج العراق.
وأثارت تغريدة رغد صدام حسين ردود أفعال متباينة من قبل المغردين العراقيين، والذين أيدوا ما جاءت به ابنة الرئيس السابق معتبرين بأن ذلك حقها القانوني، فيما تساءل آخرون عن كيفية حصول العائلة على هذه الأموال الطائلة.
وفي ذلك قال أحد المعلقين: “هذه أموال الشعب هل اشتراها بعرق جبينه، طيب عندكم أكثر من 50 قصر رئاسي هل هذه ممتلكات شخصية بعد؟”
فيما قال آخر: “وش تقاضي يا رغد الباقي خردة، يا الله حسن الخاتمة بس ادعي ربك بالجنة ولا الدنيا زائلة”.
أما الثالث فقال: “إذا كانوا بالعراق نفسه صعب استرجاعهم، كيف رح ترجعيهم إذا خارج العراق؟
يشار إلى أن صدام حسين كان الرئيس الرابع في تاريخ العراق، وقد تم عزله بعد حرب قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضده في العام 2003، أسفرت عن إعدامه واسقاط نظامه الحاكم، وأسفرت حينها عن موجة غضب كبيرة بين الشعوب العربية والإسلامية.