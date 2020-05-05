‏رغد صدام حسين تشعل المواقع بصور لممتلكات والدها.. وهذا ما قالته عن “الحرامية” متوعدة إياهم

توعدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمقاضاة المسؤولين العراقيين الذين استولوا على أملاك عائلتها بعد سقوط العراق في الغزو الامريكي عام 2003.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدتها التي أثارت جدلاً واسعا ورصدتها “وطن”: “سنقاضي كل من استحوذ على أملاك العائلة الشخصية، هذه وغيرها، وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة، مرفقة صورة لسيارة فيراري حمراء تعوذ لعائلة صدام حسين.

سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية،، هذه وغيرها. وننبه الاخرين الى عدم الانخراط في هذه الامور لاي سبب لانهم سيتعرضون للمسائلة القانونية.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/uecGE5R6ry — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 3, 2020

فيما تم التقاط الصورة من برنامج مصور بثه موقع Motor، يتحدث عن أخبار سيارات الرئيس العراقي السابق وبيعها خارج العراق.

وأثارت تغريدة رغد صدام حسين ردود أفعال متباينة من قبل المغردين العراقيين، والذين أيدوا ما جاءت به ابنة الرئيس السابق معتبرين بأن ذلك حقها القانوني، فيما تساءل آخرون عن كيفية حصول العائلة على هذه الأموال الطائلة.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “هذه أموال الشعب هل اشتراها بعرق جبينه، طيب عندكم أكثر من 50 قصر رئاسي هل هذه ممتلكات شخصية بعد؟”

هذي ممتلكات الشعب هل اشتراها بعرق جبينه طيب عندكم اكثر من 50 قصر رئاسي هل هذي ممتلكات شخصيه بعد — نوش (@S5q3N) May 3, 2020

فيما قال آخر: “وش تقاضي يا رغد الباقي خردة، يا الله حسن الخاتمة بس ادعي ربك بالجنة ولا الدنيا زائلة”.

وش تقاضي يا رغد الباقي (خرده) .

يالله حسن الخاتمه بس ادعي ربك بالجنه والا الدنيا زائله

وماذهب منكم لايهود هذه الدنيا

امة سادوا ثم بادوا — الجبنة:مشاعل /MBS ♿ (@bibymshel) May 3, 2020

أما الثالث فقال: “إذا كانوا بالعراق نفسه صعب استرجاعهم، كيف رح ترجعيهم إذا خارج العراق؟

اذا كانو بالعراق صعب استرجاعهم واذا خارج العراق بالطبع تاخذين الحك مربع — رجل الظل (@NashwanHarjan) May 3, 2020

يشار إلى أن صدام حسين كان الرئيس الرابع في تاريخ العراق، وقد تم عزله بعد حرب قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضده في العام 2003، أسفرت عن إعدامه واسقاط نظامه الحاكم، وأسفرت حينها عن موجة غضب كبيرة بين الشعوب العربية والإسلامية.