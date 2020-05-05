“شاهد” هذا هو السبب الحقيقي الذي لأجله أعدم العسكري اللبناني صديقته وانتحر!!

كشفت معلومات أمنية سبب الجريمة المروّعة التي منطقة الجديدة – الفنار في لبنان، والتي تمثّلت بإقدام عسكري على قتل صديقته بإطلاق النار عليها ثم الإنتحار.

وأكدت المعلومات انّ خلفية جريمة القتل التي حصلت هي لدوافع عاطفية وعلاقة شخصية.

ووثقت كاميرات المراقبة الجريمة، حيث يُظهر تسجيل فيديو تواجد الصديق في محلّ تابع لمحطة محروقات تعمل فيه صديقته، وفاجأها بإخراج مسدس، وتصويبه نحو رأسها.

وخلال ذلك، تبدو المجني تحاول ثني صديقها عن اطلاق النار عليها، لكنّها فعلها، وأصابها برصاصةٍ قاتلة في رأسها، ثمّ أطلق رصاصة على رأسه وانتحر وسقط أرضاً .

وذكرت تقارير أن القاتل رتيب في مخابرات الجيش اللبناني، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة .

وتأتي هذه الجريمة بعد أيّام قليلة على “مجزرة بعقلين” التي ارتكبها لبناني وأعدم عشرة أشخاص بينهم زوجته وشقيقاه .