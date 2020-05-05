“ربطه بحبل وقدم له عظمة كلب”.. “شاهد” ماذا فعل هذا السعودي مع وافد آسيوي لهدايته للإسلام!

أثار مواطن سعودي موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد “استعباده” عاملاً آسيوياً يعمل لدي، محاولاً هديته لدخول الاسلام, كما هو واضح.

ويظهر المواطن في فيديو رصدته “وطن” وهو يربط العامل الآسيوي بحبل ويضع أمامه صحن طعام، ثم يقول: “يالكافر، ياللي ماتخاف الله، يالحطبة من حطب جهنم”، ثم يقترب ويسأله عن طعامه قائلاً: “هذا لحم كلب؟ كيف تاكل واحنا صايمين”.

فيديو#النيابة_العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيئ لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام pic.twitter.com/mt2ES0gybe — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 4, 2020

ويجيب الوافد الذي لا يُتقن اللغة العربية بلهجة مُكسرة: “أنا مافي مُسلم”، ليصرخ المواطن السعودي بوجهه قائلاً: “الله يلعنك ليش ماتيجي مسلم، ليش ما تسلم؟”، فيُجيبه العامل: “أنا جديد بابا”.

وطالب المغردون بإنقاذ العامل الآسيوي من براثن المواطن السعودي، ومُحاسبة الأخير الذي أهان الوافد بحجة دعوته إلى الإسلام، وتعدى على إنسانيته، فكتب مُغرد: “الوضع العام كله ماهو إنساني كأنه عايش بزريبه يارب لاتجعلنا من المتكبرين حزنت عليه لاحول ولا قو الا بالله، ليته هو أول عرف وش الإسلام وعرف إن الله ما أمر بالصيام الا لنشعر بأمثال هذا الشاب اللي يهينه بسخافته ويصوره، لازم مايقعد عنده ماهو أمين عليه”.

الوضع العام كله ماهو إنساني كأنه عايش بزريبه يارب لاتجعلنا من المتكبرين

حزنت عليه لاحول ولا قو الا بالله

ليته هو أول عرف وش الإسلام وعرف إن الله ما أمر بالصيام الا لنشعر بأمثال هذا الشاب اللي يهينه بسخافته ويصوره



لازم مايقعد عنده ماهو أمين عليه! — sallawi (@sallawi2013) May 4, 2020

وعلق آخر: “مهو بهذي الطريقه يدعوه يسلم الإسلام حثنا على التواضع والمعامله الحسنه فيه طرق تخليه يسلم وإذا مايبغا يسلم هذا راجعله يمكن ربنا يهديه ويصير أفضل منك”.

مهو بهذي الطريقه يدعوه يسلم الإسلام حثنا على التواضع والمعامله الحسنه فيه طرق تخليه يسلم وإذا مايبغا يسلم هذا راجعله يمكن ربنا يهديه ويصير أفضل منك — علي حسن الطوهري (@hV1GIc9dIlPv45w) May 4, 2020

ورأى ناشط أن مايرتكبه أمثال هذا المواطن ظاهرة تستحق المتابعة، وكتب: “كمية الحمقى اللي يصورون انفسهم و هم يرتكبون حماقاتهم ظاهره عجيبه تستحق الدراسة”.

كمية الحمقى اللي يصورون انفسهم و هم يرتكبون حماقاتهم ظاهره عجيبه تستحق الدراسه .. — عبدالله الذويبان (@Thweiban) May 5, 2020

ونوه مُغرد آخر إلى التناقض في المقطع، وكتب: “العينات هذي شوهت صورة الاسلام .. جالس يلعن ويدعي فالمقطع مليون مره ومسمي نفسه مسلم .. ياخي حسبي الله عليك وعلى تصويرك اللي بس تبغى تشتهر وتشوف اشكالك اللي مثلك يضحكون يعنني فله”.

العينات هذي شوهت صورة الاسلام .. جالس يلعن ويدعي فالمقطع مليون مره ومسمي نفسه مسلم .. ياخي حسبي الله عليك وعلى تصويرك اللي بس تبغى تشتهر وتشوف اشكالك اللي مثلك يضحكون يعنني فله .. — i ♥ my self ‹♪|# (@a_22i) May 5, 2020

واقترح مُغرد آخر أن يتم تدرسيه الدين الإسلامي من جديد، وكتب: “هذا المفروض يدرس تعاليم واخلاق الاسلام من جديد لان هالفئة بالذات هي سبب إسائة سمعت الاسلام حسبنا عليهم”.

هذا المفروض يدرس تعاليم واخلاق الاسلام من جديد

لان هالفئة بالذات هي سبب إسائة سمعت الاسلام حسبنا عليهم — مّ (@gdem09) May 4, 2020

وفي سياق مُتصل، أصدرت النيابة السعودية أمرا بالقبض على المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو، بتهمة إهانة مقيما من الجنسية الآسيوية بذريعة دعوته للإسلام.

ووفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في النيابة العامة فإن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام.

وأفاد المصدر المسؤول بأن أمر النيابة العامة قد صدر بالقبض على المواطن المسيء، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين ومن ذلك النيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.