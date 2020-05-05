“شاهد” حريق هائل يلتهم برجاً سكنياً مكوناً من 50 طابقاً في الشارقة .. هل هو مفتعل؟!

التهم حريق هائل برجاً سكنياً في إمارة الشارقة الإماراتية وتحديدا في منطقة “النهدة”، دون أن تُعرف أسبابه بعد .

فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حريق هائل في أحد الأبراح بمنطقة النهدة في إمارة الشارقة الإماراتية #UAE #الشارقة pic.twitter.com/kAwYJheHmU — CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 5, 2020

فرق الدفاع المدني مستمرة في العمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بعد إخلاء البرج السكني من قاطنيه.#الرؤية_بلا_حدود #الشارقة pic.twitter.com/dKL4248KSg — الرؤية – الإمارات (@alroeya_uae) May 5, 2020

فرق الدفاع المدني مستمرة في العمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بعد إخلاء البرج السكني من قاطنيه.#الرؤية_بلا_حدود #الشارقة pic.twitter.com/dKL4248KSg — الرؤية – الإمارات (@alroeya_uae) May 5, 2020

وأظهرت مقاطع متداولة على نطاق واسع ألسنة اللهب المرعبة تتصاعد من البناية العالية، وسط حالة من الذعر بين المارة في المنطقة والسلطات تقف عاجزة أمام الحريق الهائل.

وأتى الحريق وفق ما نشرت وسائل إعلام إماراتية، على جميع أدوار البرج السكني بعد امتداده للطوابق العلوية.

وأشارت إلى أن المبنى مؤلف من 50 طابقاً .

حريق كبير يلتهم ناطحة سحاب سكنية مكونة من 50 طابقاً بإمارة #الشارقة في #الإمارات.

اللهم احفظ المدنيين وخد عيال زايد pic.twitter.com/Y0Ita5Yage — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 5, 2020

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فرق الدفاع المدني في الشارقة سيطرت على الحريق، وأخلت البرج السكني من القاطنين.

ونتج عن الحريق ٧ إصابات خفيفة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد شهود عيان بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” من سكان برج “الكو” أن الحريق نشب في الطوابق السفلي للبرج وبالتحديد الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج .