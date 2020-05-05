“شاهد” حريق هائل يلتهم برجاً سكنياً مكوناً من 50 طابقاً في الشارقة .. هل هو مفتعل؟!

التهم حريق هائل برجاً سكنياً في إمارة الشارقة الإماراتية وتحديدا في منطقة “النهدة”، دون أن تُعرف أسبابه بعد .
وأظهرت مقاطع متداولة على نطاق واسع ألسنة اللهب المرعبة تتصاعد من البناية العالية، وسط حالة من الذعر بين المارة في المنطقة والسلطات تقف عاجزة أمام الحريق الهائل.
وأتى الحريق وفق ما نشرت وسائل إعلام إماراتية، على جميع أدوار البرج السكني بعد امتداده للطوابق العلوية.
وأشارت إلى أن المبنى مؤلف من 50 طابقاً .
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فرق الدفاع المدني في الشارقة سيطرت على الحريق، وأخلت البرج السكني من القاطنين.
ونتج عن الحريق ٧ إصابات خفيفة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأفاد شهود عيان بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” من سكان برج “الكو” أن الحريق نشب في الطوابق السفلي للبرج وبالتحديد الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج .