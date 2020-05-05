“شاهد” حارس منتخب مصر يصدم “رامز جلال” بأغرب رد فعل في تاريخ برامجه!

تصدر محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ردود فعله المُفاجئة في برنامج “رامز مجنون رسمي” على فضائية MBC.

وفي اللحظة التي ظهر بها رامز جلال أمامه بشخصيته الحقيقية، ضحك الشناوي ولم يبدُ عليه الخوف، وبقي مُبتسماً، ليهدده رامز برجاله، ويقوم بسؤاله: “ايه رأيك في لون شعري؟، ليرد عليه الشناوي: “مش عاجبني”، ليقرر رامز جلال معاقبته ورش عدة ألوان على شعره، ويقول له ساخرا: “بقيت شبه أليو ديانج”.

وقام رامز جلال بسؤال “لشناوي”: انت ممكن تسيب الأهلي؟، ليرد عليه: “لا”، ويقوم رامز جلال بعدها برفعه ومرجحته على كرسي الاعتراف في جميع الاتجاهات، ليقول له الشناوي مُبتسماً: “ماشي يا رامز أما أنزلك”.

وفي نهاية المقلب، نجح الشناوي في إسقاط رامز في بركة المياه التي يستخدمها لإسقاط ضيوفه.

وسقط الشناوي في بركة المياه وارتطم كتفه الأيسر بقوة بجانب البركة، ما دفع رامز للاقتراب قليلا للاطمئنان عليه، وعندها انقض عليه وانتقم منه وسحبه إلى البركة قبل أن يتصافحا في النهاية.

وأشاد المغردين بدرجة الثبات الانفعالي والبرود التي أبداها الشناوي في الحلقة، عكس الضحايا الآخرين.

فكتبت مُغردة: “اللهم رُبع الثبات الانفعالي اللي عند الشناوي .. ده رامز هو اللي خايف”.

اللهم رُبع الثبات الانفعالي اللي عند شناوي .. ده رامز هو اللي خايف pic.twitter.com/OmxtdEUrPM — WaLeD ZeDan🇩🇪 (@waledzedan10) May 4, 2020

وعلقت يارا: “محتاجه حد زي الشناوي كده انا اهجم بالنكد وهو يصد بالحب”.

محتاجه حد زي شناوي كده انا اهجم بالنكد وهو يصد بالحب . — Yara (@qyaraa1) May 4, 2020

وفسر مغرد آخر عدم خوفه قائلاً: “واحد دخل علية كريستيانو رونالدو عايزينه يتخض من رامز ازاى يعنى عاش يا الشناوى”.

واحد دخل علية كريستيانو رونالدو عايزينه يتخض من رامز ازاى يعنى

عاش يا شناوى 😂 pic.twitter.com/uWLvDkiLYU — Pastamy⁦⁦..™ (@MohamedPastamy1) May 4, 2020

ورأى آخر أنه يستحق لقب حارس مصر الأول، وعلق: “أول ما شوفت رد فعل الشناوي لحظة دخول رامز و الثبات الانفعالي الفظيع عرفت ليه هو فعلا حارس مصر الأول .. أسد يا الشناوي والله”.

أول ما شوفت رد فعل الشناوي لحظة دخول رامز و الثبات الانفعالي الفظيع عرفت ليه هو فعلا حارس مصر الأول .. أسد يا شناوي والله

#رامز_مجنون_رسمي pic.twitter.com/8n7sHYt05c — Mahmoud Ibrahim (@Mahmoudd2022) May 4, 2020

شناوي المفروض دا مقلب وانت تتخض وتتشقلب وتصوت انما انت كدا بوظتلي الحلقه pic.twitter.com/qN7LBAEjaz — 𝒇𝒓𝒐𝒈 (@hannahkhaled16) May 4, 2020

وفي أول تعليق له، سخر الشناوي من رامز قائلاً: “شكرا ي #رامز مرحتش دريم بارك من زمان”.

وفي تغريدة أخرى كتب الشناوي: “هو ده رامز اللي بيخوفكم”.

هو ده رامز اللي بيخوفكم pic.twitter.com/z08VHmGd4o — محمد الشناوي (@MohammedAlShi_1) May 4, 2020

يُذكر أن البرنامج الذي يحظى بأعداد مشاهدة كبيرة، تعرض للكثير من الانتقادات، كما تم تقديم أكثر من بلاغ ضده بتهمة تحريضه على العنف والبلطجة والتنمر والإساءة إلى أهالي الشرقية في حلقة الممثل باسم ياخور.