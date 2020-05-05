“شاهد” الكويتية حليمة بولند تصدم جمهورها باستخدام بول البقر على شعرها!!

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند انها وضعت بول البقر على شعرها من أجل تغذيته ومعالجته في الهند.

وتحدثت عن تجربتها في الهند، قائلة: “ذهبت برفقة أهلي وبناتي إلى مصحة هناك من أجل التخلص من الوزن الزائد والاهتمام بصحتهم وتنقية أذهانهم وأجسامهم”.

وأوضحت أن الأسبوعين التي قضتهما داخل هذه المصحة كان لهما فضل كبير في تحسن بشرتها وصحتها نتيجة استخدامها لكل الأشياء الطبيعية والابتعاد عن الهواتف وتناول اللحوم والاعتماد على الطبيعة فقط في كل شيء.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أنه من ضمن روتين الاهتمام بشعرها في تلك الفترة، وضع بول البقر عليه من أجل تغذيته ومعالجته.

وذكرت أنهم كانوا يستخدمون أيضًا زيوتًا غربية في جلسات المساج التي يقومون بعملها ولكنها كانت تأتي بنتائج مذهلة.

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