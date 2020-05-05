أول رد من حمد بن جاسم على شائعة تزعمه انقلاب ضد الأمير تميم في قطر

في أول رد له على الشائعة التي نشرها الذباب الإلكتروني حول تزعمه انقلابا في قطر ضد أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نشر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بتويتر ينفي فيها هذه الأكاذيب.

وقال “بن جاسم” في تغريدته التي رصدتها (وطن):”كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة.”

كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 5, 2020

وتابع في إشارة إلى جيوش الذباب الإلكتروني التي توجهها السعودية والإمارات:”فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم.”

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واختتم رئيس وزراء قطر السابق تغريدته بالقول:”وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة.”

يشار إلى أنه قبل يومين شهد موقع التواصل الاجتماع “توتير” تداول فيديوهات وتغريدات تتحدث عن “انقلاب في قطر” يقوده حمد بن جاسم، إلا أن العديد من المغردين القطريين نفوا صحة ذلك، مشيرين إلى أن الحملة يقودها “جيش إلكتروني” سعودي.

ونشر المغرد “مارك أوين جونز” تغريدات عدة حينها، كشفت حقيقة الفيديوهات التي نشرتها حسابات سعودية على أنها صور لإطلاق نار في مدينة الوكرة القطرية.

[Thread] 1/Incredible, this account is showing a video (put sound on) of gunshots being fired in Qatar to support coup rumours. However, the video was clearly lifted from a Qatari account who opened the window to mock the rumours. The person then dubbed sounds of gunshots on it. https://t.co/asmVHiWAb8 — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 4, 2020

وتظهر التغريدات أحد الفيديوهات وهو عبارة عن فيديو نشره مغرد قطري ليسخر من مزاعم وجود إطلاق نار في الوكرة، فقام حساب سعودي بإضافة أصوات إطلاق نار على نفس الفيديو ونشره في حسابه.

وأمس، الاثنين، أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات مع وكالة “سبوتنيك”، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.

وقال المصدر: “إنها أخبار كاذبة”.

وتحقق مراسل وكالة “سبوتنيك” في قطر، خلال جولة في العاصمة الدوحة، المناطق المحيطة بقصر الأمير ومنطقة الوكرة، من أن الوضع هناك هادئ وطبيعي، ولا توجد أي أدلة على الإنقلاب المزعوم، الذي لم يظهر إلا في أخبار وسائل إعلام الحصار وعلى راسها قناتي العربية وسكاي نيوز وموقع اليوم السابع.

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