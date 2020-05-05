أوقفوا_بث_الجزيرة_في_عمان .. هجوم عُماني على القناة القطرية ومطالبات بغلق مكتبها بالسلطنة

تستمر الحملة العُمانية الغاضبة ضد قناة “الجزيرة” القطرية على إثر ما قام به الإعلامي البارز فيها فيصل القاسم، بنشر تغريدة حول تطبيع من الدول العربية مع إسرائيل، وأرفق بها صورة للراحل السلطان قابوس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، والتي وصلت حدتها لمطالبات من قبل العُمانيين بوقف بث قناة الجزيرة في عُمان، من خلال وسم أطلقوه بعنوان “#أوقفوا_بث_الجزيرة_في_عمان”.

الوسم الذي تصدر “تويتر” السلطنة ورصدته “وطن” تنوعت فيه التغريدات من قبل العمانيين، إلا أن جميعهم أجمع على ضرورة وقف بث القناة في السلطنة أجمع، رداً على تغريدة الإعلامي في القناة “فيصل القاسم” أو لحين تحرك سلطات قطر واتخاذ إجراء بحقه لإيذائه العمانيين بهذه التغريدة.

وعبر الوسم قال الكاتب والناشط العماني عباس المسكري:” أطالب وزارة الإعلام وكل الجهات المختصة بوقف بث قناة الجزيرة في السلطنة ومنع مراسليها من إرسال أي أنباء وتقارير وأخبار لها”.

وأضاف: “حتى تتقدم باعتذار رسمي إلى الشعب العماني عن الإساءة إلى المغفور له بإذن الله السلطان قابوس والرموز والشعب العماني”.

فيما قال “المسكري” عبر مقطع فيديو آخر: “يقول المثل بالشام، أرسلت حسين يجيب الحسين راحوا الاثنين، الأخوة في الشام يحكون هذا المثل لهؤلاء الذين غبائهم يتعدى غباء الحمير، وللأسف الشديد نحن اليوم نريد نتكلم على أغبى اثنين بالساحة الإعلامية، فيصل القاسم صاحب برنامج “مناقرة الديوك” في الجزيرة، والمطرود من أهله ووطنه”.

رسالتي إلى زنادقة المنابر @dr_naseer@kasimf

وإلى الأشقاء في قطر pic.twitter.com/KY51xBO3gn — صوت الحق العماني (@abbasalmaskari) May 5, 2020

وتابع: “هذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها القاسم على العمانيين وعلى سلطنة عمان، فيصل القاسم لا يمتلك الشجاعة لأن يتكلم بلسانه، هو أجبن من أن يتكلم بلسانه”.

وأضاف:”حقارته تكمن بماذا، يأتي بديوك يدفع لهم خلف الكواليس ثم يقول لهم تقاتلوا أمام الجميع واشتموا هذا واشتموا هذا، وهذا ما عمله مع الدجاجة نصير العمري عندما جاء به عبر الجزيرة وتكلم على السلطان العماني قابوس رحمه الله”.

فيما قال ثالث في تغريدة عبر الوسم: “نطالب الجهات المعنية بهذا الامر إغلاق مكاتب الجزيرة بالسلطنة، وإيقاف بثها في عُمان، إلى أن يصدر بيان واعتذار من دولة قطر ومن قناة الجزيرة”.

#اوقفوا_بث_الجزيرة_في_عمان

نطالب الجهات المعنيه بهذا الأمر

إغلاق مكتب الجزيره بالسلطنه

وإيقاف بثها في عمان

إلى أن يصدر بيان وإعتذار

من دولة قطر ومن قناة الجزيره

مع إتخاذ الإجراء اللازم والصارم

تجاه المرتزق فيصل القاسم

الذي تطاول على عمان

وعلى جلالة السلطان قابوس

طيب الله ثراه — عطر الاماكن (@alfajer6060) May 5, 2020

وتابع: “مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة تجاه المرتزق فيصل القاسم والذي تطاول على عمان وعلى جلالة السلطان قابوس طيب الله قراه”.

وتأتي هذه الحملة التي يطلقها نشطاء عمانيون ضد الإعلامي بقناة الجزيرة فيصل القاسم وضد القناة، بالتتابع مع سلسلة وسوم انطلقت منذ قيام القاسم بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، أساء فيها لسلطان سلطنة عمان الأسبق “قابوس”، كان منها وسم “#إلا_قابوس، ووسم “#مذيع_الجزيرة_يسيء_لقابوس”.