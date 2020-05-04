فيديوهات مخيفة وأضرار بالغة جراء اخدود الكوثر والأرصاد تحذر بشدة من هذا الأمر وتكشف موعد الاستقرار

أظهر العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل بشكل واسع بسلطنة عُمان، هبوب الرياح بشكل عنيف على عدة مناطق بالسلطنة منها “جحفان” بولاية “نزوى” نتيجة العاصفة المطرية التي تضرب الولاية، والمصحوبة برياح شديدة القوة ظهر اليوم.

عاصفة جعلان بني بو حسن القويه عصر اليوم ولله الحمد . محمود العويسي . #اخدود_الكوثر pic.twitter.com/kGjqKLHKUd — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) May 4, 2020

وتصدرت وسوم “#اخدود_الكوثر” و”#ابراء” و”#عبري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وانشر عبرها العديد من المقاطع التي ترصد سوء الأحوال الجوية في هذه المناطق بسبب العاصفة.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” هبوب الرياح الشديدة وتأثيرها على الأشجار والمنطقة بشكل كامل، ومن شدة قوة الرياح، أدت لسقوط نخلة كبيرة، كانت راسخة في إحدى المزارع.

شاهد لحظة سقوط نخلة في إحد المزارع في منطقة جحفان بولاية #نزوى نتيجة العاصفة المطرية التي تأثرت بها الولاية والتي كانت مصحوبة برياح شديدة ظهر اليوم #أخدود_البركات pic.twitter.com/hDVfRw8gzZ — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) May 4, 2020

ونشرت صفحة “طقس عُمان” مقطع الفيديو ذلك عبر تويتر معلّقة بما نصّه: “لحظة سقوط نخلة في إحدى المزارع في منطقة جحفان بولاية “نزوى” نتيجة العاصفة المطرية التي تأثرت بها الولاية، والتي كانت مصحوبة برياح شديدة ظهر اليوم الإثنين.

العوابي/ تشهد عاصفة رعدية نشطة الآن ولله الحمد.. #اخدود_الكوثر منقول pic.twitter.com/akBqCZIags — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) May 4, 2020

وتم تداول مقاطع أخرى التقطها عمانيون بهواتفهم النقالة رصدت سوء الأحوال الجوية بمناطق واسعة في السلطنة، ما تسبب في أضرار بالغة بعدد من الممتلكات.

قوة الرياح الهابطة على ولاية بركاء اليوم بسبب عاصفة رعدية نشطة.. #اخدود_الكوثر pic.twitter.com/k3nbpRVwO6 — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) May 3, 2020

بالأمس ولاية بركاء واليوم ولاية نزوى.!

أضرار عديدة في الممتلكات الخاصة والعامة في ولاية نزوى بعد العاصفة الرعدية التي تعرضت لها ظهر اليوم.!، معوضين بإذن الله

الصور منقولة عن أحمد التميمي#اخدود_الكوثر pic.twitter.com/t3cAw6naSg — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 4, 2020

هذا وحذرت الأرصاد العمانية بشدة من تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية وعند تشكل الضباب، وتكون الرؤية الأفقية جيدة تتحول ضعيفة أثناء هطول الأمطار الرعدية وتشكل الضباب.

ومن المتوقع وفق تقرير الأرصاد أن يعود الطقس لطبيعته ويستقر يوم الثلاثاء في سلطنة عُمان، بحيث يكون الطقس مستقراً بوجه عام في مُعظم مناطق السلطنة مع فرصة لتشكل بعض السحب على جبار الحجر، قد تعمل على تساقط زخات من الأمطار .

وتأتي هذه العاصفة المطرية على سلطنة عُمان بالتزامن مع حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” التي تعصف بالبلاد والتي اضطرت السلطات فيها لاتخاذ جملة إجراءات وقائية للحد من خطر انتشار الفيروس المستجد.

كما وسّجلت وزارة الصحة العُمانية وبحسب آخر تقرير صادر عنها حول أعداد المصابين بكورونا، 2637 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 12 حالة وفاة.

كما وتعيش البلاد حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإلغاء الدوام المدرسي والرسمي، ضمن جملة قرارات اتخذتها السلطات العُمانية لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد، والذي يفتك منذ شهور طويلة بأعتى الأنظمة الطبية، وتسبب بحالة هلع ورعب دوليين.