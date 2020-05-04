فيديوهات مخيفة وأضرار بالغة جراء اخدود الكوثر والأرصاد تحذر بشدة من هذا الأمر وتكشف موعد الاستقرار
أظهر العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل بشكل واسع بسلطنة عُمان، هبوب الرياح بشكل عنيف على عدة مناطق بالسلطنة منها “جحفان” بولاية “نزوى” نتيجة العاصفة المطرية التي تضرب الولاية، والمصحوبة برياح شديدة القوة ظهر اليوم.
وتصدرت وسوم “#اخدود_الكوثر” و”#ابراء” و”#عبري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وانشر عبرها العديد من المقاطع التي ترصد سوء الأحوال الجوية في هذه المناطق بسبب العاصفة.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” هبوب الرياح الشديدة وتأثيرها على الأشجار والمنطقة بشكل كامل، ومن شدة قوة الرياح، أدت لسقوط نخلة كبيرة، كانت راسخة في إحدى المزارع.
ونشرت صفحة “طقس عُمان” مقطع الفيديو ذلك عبر تويتر معلّقة بما نصّه: “لحظة سقوط نخلة في إحدى المزارع في منطقة جحفان بولاية “نزوى” نتيجة العاصفة المطرية التي تأثرت بها الولاية، والتي كانت مصحوبة برياح شديدة ظهر اليوم الإثنين.
وتم تداول مقاطع أخرى التقطها عمانيون بهواتفهم النقالة رصدت سوء الأحوال الجوية بمناطق واسعة في السلطنة، ما تسبب في أضرار بالغة بعدد من الممتلكات.
هذا وحذرت الأرصاد العمانية بشدة من تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية وعند تشكل الضباب، وتكون الرؤية الأفقية جيدة تتحول ضعيفة أثناء هطول الأمطار الرعدية وتشكل الضباب.
ومن المتوقع وفق تقرير الأرصاد أن يعود الطقس لطبيعته ويستقر يوم الثلاثاء في سلطنة عُمان، بحيث يكون الطقس مستقراً بوجه عام في مُعظم مناطق السلطنة مع فرصة لتشكل بعض السحب على جبار الحجر، قد تعمل على تساقط زخات من الأمطار .
وتأتي هذه العاصفة المطرية على سلطنة عُمان بالتزامن مع حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” التي تعصف بالبلاد والتي اضطرت السلطات فيها لاتخاذ جملة إجراءات وقائية للحد من خطر انتشار الفيروس المستجد.
كما وسّجلت وزارة الصحة العُمانية وبحسب آخر تقرير صادر عنها حول أعداد المصابين بكورونا، 2637 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 12 حالة وفاة.
كما وتعيش البلاد حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإلغاء الدوام المدرسي والرسمي، ضمن جملة قرارات اتخذتها السلطات العُمانية لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد، والذي يفتك منذ شهور طويلة بأعتى الأنظمة الطبية، وتسبب بحالة هلع ورعب دوليين.