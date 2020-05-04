“شاهد” ممثل مصري يفجر مفاجأة عن تحوّل ابنته جنسياً إلى شاب .. نورا أصبحت نور!!

فجر الممثل المصري هشام سليم مفاجأة من العيار الثقيل، حين اعترف أن ابنته “نورا” أصبحت “نور”.

وقال هشام سليم خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، عبر فضائية القاهرة والناس، أن ابنته نور تُعاني خللاً هرمونياً أدى إلى إجراء عملية تحويل جنس لها من أنثى إلى ذكر.

ولم يُبد هشام استغرابه من تحول ابنته، قائلاً: “منذ ولادتها رأيت أن جسدها جسد ذكر، حتى منذ اليوم الأول الذي حملتها فيه، وكنت دائماً أشك في ذلك”.

وروى هشام اللحظة الحاسمة التي وصفها بالجراءة والشجاعة من قبل ابنته، خاصة في ظل وجودها في مجتمع لا يتقبل هذه الأمور.

وقال: “حين أصبح عمرها 18 عاماً جاءت تُخبرني أنها تعيش في جسد غير جسدها، وهي الآن تبلغ من العمر 26 عاماً”.

وأشار هشام إلى أن الموضوع ليس سهلاً على ابنته أو عائلته أو أي عائلة لديها هذا النوع من المشاكل، مؤكداً دعمه التام لابنته حتى تستطيع التعايش مع هويتها الجديدة.

وكشف هشام عن معاناة ابنته مع السجل المدني الذي رفض تسجيلها كذكر، خاصة أنه في مصر لا يوجد اعتراف بمرحلة التحول، إما ذكراً أو أنثى.

كما تحدث عن خلاف بينهما، بسبب مناداته لها بصيغة الأنثى، وقال: “كان من الصعب علي أن أمحي 18 عاماً من ذاكرتي على ابنتي، حبيبتي، والتي كانت الأقرب لي من بناتي”.

وحين طلبت منه إيناس الدغيدي توجيه رسالة للمجتمع، قال هشام: لا أستطيع أن أطلب من المجتمع أن يتقبل أو لا يتقبل، لكن أقول الله يكون في عون الابن أو البنت في حالات كهذه، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت لن أستطيع أن أفكر مثلما يُفكر ابني الآن”.