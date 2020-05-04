“شاهد” المصري قاتل صديقه في الكويت يُمثّل جريمته ويكشف سبباً صادماً دفعه للغدر به!

مثّل المتهم المصري بارتكاب جريمة قتل بحق ابن جلدته قبل أيام في منطقة الدسمة بالكويت جريمته وكيف سدد أكثر من طعنة قاتلة إلى المجني عليه.

مثل وافد مصري ظهر اليوم جريمة قتل في منطقة الدسمه بعد قتله احد ابناء جاليته بسبب خلاف بينهما وذلك بحضور مدير نيابة العاصمة ناصر البدر ونائبه طلال العبدالرزاق وشرح المتهم كيفية اتمامه للجريمه وعدد الطعنات التي وجهها للمجني عليه pic.twitter.com/nrH2CUyPlW — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) May 4, 2020

المتهم المصري بارتكاب جريمة قتل بحق ابن جلدته في منطقة الدسمة مثل جريمته وكيف سدد أكثر من طعنة قاتلة إلى المجني عليه pic.twitter.com/hsPl0N8rD3 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) May 4, 2020

وبرر المتهم سبب ارتكابه لجريمته بحق صديقه بتأكيده أن دوافع القتل لم تكن بسبب المال وإنما بهدف الدفاع عن الشرف والسمعة، بعدما كثر الكلام من الضحية عن سمعة زوجة وابنة القاتل.

وذكر المتهم أمام النيابة في اعترافاته أن الضحية كان يتحدث في شرف أهل بيته بكلام غير لائق، الأمر الذي أثار غضبه، ثم توجه إلى جمعية الدسمة واشترى سكيناً ثم ذهب إلى ضحيته وترصد له ثم أرداه قتيلاً بطعنات في الصدر حتى تأكد أن هدفه تحقق.وفق مصدرٍ أمني

وتابع المصدر أن المتهم أكمل اعترافاته بأنه استبدل ملابسه في مكان الواقعة ثم أحرقها، بسبب غياب جميع العمال وخلو البناية قيد الإنشاء، وألقى بأداة الجريمة في البحر، معتقداً أنه طمس كل معالم ما أقدم عليه، وفي ضوء اعترافاته تقرر استمرار احتجازه على ذمة قضية القتل المسجلة بحقه.