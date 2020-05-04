تغريدة خبيثة من نعل الخليج حمد المزروعي حول فلسطين.. ومغردون يمسحون بكرامته الأرض
نشر المغرد الإماراتي البذيء “حمد المزروعي”، تغريدة خبيثة عن فلسطين، متسائلاً عن “موعد تحرير فلسطين”، الامر الذي أثار غضب المغردين ودفعهم للرد عليه.
وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “متى ستتحرر فلسطين؟”.
وجاءت ردود الأفعال على تغريدة المزروعي محرجة له ولدولته التي تواصل إيران احتلال ثلاث جزر إماراتية، حيث رد عليه أحد المغردين بالقول: “من تحررون جزركم الثلاث من إيران”.
وهاجم نشطاء آخرين المغرد المزروعي، مستذكرين نكبات الإمارات والقضايا والمشاكل التي تورطت بها بسبب سياسات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد.