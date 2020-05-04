تغريدة خبيثة من نعل الخليج حمد المزروعي حول فلسطين.. ومغردون يمسحون بكرامته الأرض

نشر المغرد الإماراتي البذيء “حمد المزروعي”، تغريدة خبيثة عن فلسطين، متسائلاً عن “موعد تحرير فلسطين”، الامر الذي أثار غضب المغردين ودفعهم للرد عليه.

وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “متى ستتحرر فلسطين؟”.

متى تحرر فلسطين ؟ — حمد المزروعي (@uae_3G) May 3, 2020

وجاءت ردود الأفعال على تغريدة المزروعي محرجة له ولدولته التي تواصل إيران احتلال ثلاث جزر إماراتية، حيث رد عليه أحد المغردين بالقول: “من تحررون جزركم الثلاث من إيران”.

من تحررون جزركم الثلاث من ايران 😁😂 — faisal (@faisalalkaaby) May 4, 2020

بعد ان تتحرر الجزر الإماراتية — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) May 3, 2020

وهاجم نشطاء آخرين المغرد المزروعي، مستذكرين نكبات الإمارات والقضايا والمشاكل التي تورطت بها بسبب سياسات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد.

هل هذا السؤال يدخل من ظمن مخطط التطبيع والتحالف مع الصهاينة؟؟؟ — سيف أحمد علي (@saif_Ahmad__) May 3, 2020

اذا مات محمد بن زايد و محمد بن سلمان وانت معاهم — Hamad (@Hamad06029286) May 3, 2020

هو نفسه الذي يُغرد الأن #محمد_زايد أما #محمد_سلمان مسكين إمعه ليس بيديه شيئ أنهى الثانويه العامه في مدارس الرياض وهو لم يذهب للمدرسه يوماً ولا يذكره أي أحد من طلاب تلك المرحله يقوده هذا يميناً وشمالاً حتى أنهك اقتصاد #السعوديه وأدخلها في نفق مظلم لاتُعرف نهايته . — مروان الشقب (@qatarforever12) May 3, 2020

سوف تتحرر فلسطين ذكر القرآن هذا الأمر بدخول الأقصى والعودة مرة ثانيه والى من يشكك بهذا الأمر يكون شكك بوعد الله وما قاله الله عن الأقصى الذي بارك حوله ولن يتمكن الصهاينه ولا ترامب ولا اتباعهم بني صهيون البعران الأعراب أن يتمكنون من فلسطين كله يعد العدة ويرجع إلى الشتات من حيث اتو — ays (@Mays05731415) May 4, 2020

وما همك من تحريرها.

غريب كيف يسأل المطبعون مع العدو الاسرائيلي عن تحرير فلسطين!!

غريب، كيف يسأل من يستقبل وزيرة الثقافة الاسرائيلية ويجول بها في ارجاء جامع زايد، عن تحرير فلسطين.

لكم إسرائيلكم ولنا فلسطيننا. — khalil nasrallah (@khalilnasrallah) May 3, 2020

أنتم آخر من يتكلم عن القضية الفلسطينية وعن التحرير

أنتم متخصصين بدعم ميليشيات إثارة فتن — Abu Qusay (@qosai2323) May 3, 2020

عندما يتم ازاله ممالكم التي إنشائها الكيان الصهيوني برعايه بريطانيه لتدمير الامه العربيه والاسلاميه والتمهيد لتغيير الدين والعقيده واثاره الفتن بين المسلمين — حسن أبوردينة الاشعري بديل 15🇾🇪🇩🇿 🇵🇸 🇱🇧 (@PmWO3Yq6nPajbQn) May 4, 2020