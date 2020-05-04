باحث سعودي لم يعد يعرف فلسطين.. تغريدات “لئيمة” من السعودية والإمارات لتمرير مشروع التطبيع ولكن هكذا جاء الرد

ضمن مسلسل الهجوم السعودي من قبل بعض الكتاب على القضية الفلسطينية ومحاولة تهميشيها تمهيداً للتطبيع مع إسرائيل، تنكر باحث سعودي للقضية الأهم عربياً وإسلامياً.

وقال الباحث السعودي خالد الزعتر، المطبل لنظام، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” من هي #فلسطين، لم أعد اعرفها”.

من هي #فلسطين ، لم أعد اعرفها ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) May 4, 2020

الرد جاء صاعقاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لقنوا الخبيث المزروعي درساً قاسياً، مؤكدين أن القضية الفلسطينية يعرفها أصحاب النخوة.

اهل النخوة هم الي يعرفون فلسطين 👊🏻 — العسم (khalid) (@bufajer1618) May 4, 2020

ومتى عرفتموها حتى تتساألوااااااا عنها ؟!!!

فلسطين لمن عرفها . — طلال الحاج (@alibaba9722) May 4, 2020

نعم تغير لونها بعدما بعنها نحن العرب ونفضل ان تكون بيد اليهود ولا بيد المسلمين الي نختلف معهم — إبراهيم عاطف (@3CE7KrDNM6iTG9I) May 4, 2020

من انت ايه البليد فلسطين لاتحتاجك ولا تنتظر معرفتك لها.. — ابو المختار(حساب بديل) (@yunis_1234) May 4, 2020

انت بلا اصل لا احد يعرفك اسال حكامك من تكون فلسطين يا خدم ال سلول — حسن الخطيب (@nMBgW3FNCHmarRB) May 4, 2020

يأتي ذلك ضمن حملة منظمة يقودها الذباب الإلكتروني التابع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ضد القضية الفلسطينية، علاوة على انتاج مسلسلات تمهد للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت مجموعة قنوات إم بي سي السعودية رفضت وقف مسلسلي “أم هارون”، و”مخرج7″، اللذين تبثهما يوميا منذ بداية شهر رمضان، عقب اتهامات وجهت إليهما بالترويج للتطبيع مع إسرائيل.

وبدأت حملة منظمة للتطاول على القضية الفلسطينية، تقودها حسابات سعودية وإماراتية خلفها شخصيات معروفة في أبوظبي، تسعى إلى تمرير مشروع التطبيع العربي حسب مخطط صفقة القرن.

وفي السياق علق المستشرق اليهودي يارون فريدمان، على العاصفة الإسرائيلية التي تجتاح المسلسلات العربية في رمضان، خاصة مسلسل “أم هارون” الذي يعرض معاناة اليهود في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن دول الخليج تستعد للتطبيع مع إسرائيل.

وأثارت تلك المسلسلات جدلاً واسعاً خاصة أنها أثارت ضجة انتهكت هدوء رمضان، لأن من شارك في إنتاجه مسؤولون في عدة دول خليجية، وتم تصويره في دولتي الإمارات والكويت، ويبث حاليا في جميع أنحاء العالم العربي على قناة MBC السعودية.

وأضاف يارون فريدمان، خريج جامعة السوربون، وباحث في الشؤون الإسلامية بمعهد التخنيون، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن “المسلسل أغضب المشاهدين العرب من تصوير اليهود كضحايا، بدلا من تسليط الضوء على نكبة الفلسطينيين، وتصوير قيام إسرائيل على أنها “نهاية الانتداب البريطاني في إسرائيل”، بدلا من “نهاية الانتداب البريطاني في فلسطين العربية”.