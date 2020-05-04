بجوار مسجد .. موت عجوز أثناء اغتصابها من قِبَل شاب مصري .. هذا ما قاله المجرم!!

قرر القضاء المصري تجديد حبس شابٍ في الأربعينات من عمره، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة اغتصاب وقتل عجوز عمداً وسرقتها، في الإسكندرية .

وقال المتهم “اللي حصل أنا كنت خارج من صلاة العصر، شفت المجني عليها، دخلت الغرفة اللي بتقيم فيها، كانت بجوار مسجد بمنطقة محرم بك. اقتحمت عليها الغرفة ودفعتها على الأرض، عاشرتها معاشرة الأزواج، وأثناء ذلك لفظت أنفاسها الأخيرة”.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة المقبلة.بحسب صحيفة “الوطن” المصرية

وفي التفاصيل، فقد أبلغ السكان عن الجثة، وتبين وجود سحجات وكدمات بمناطق مختلفة من جسد العجوز ووجود قطعة من القماش حول رقبتها، كما تبين تعرضها للاغتصاب.