فيديو| “وحشي” من المغرب أثار موجة غضب في الوطن العربي.. لن تصدق ما حدث!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة غضب كبيرة، عقب تداول مقطع فيديو يوثق قيام شخص قيل بأنه “فرنسي” الجنسية، بدهس قطيع أغنام وخراف لطفل مغربي بسيارته، بدعوى أنها تدخل إلى أرضه الخاصة وتأكل من إنتاجها.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام الرجل الفرنسي بالانقضاض بسيارته بسرعة على قطيع الخراف ودهسه بطريقة وحشية جداً، مما أدى لموت عدد كبير منهم، وسط عجز من الطفل صاحب الأغنام أو مصور المقطع عن إيقافه.

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شاهد فرنسي يدهس أغنام طفل مغربي بوحشية في المغرب والسبب الأغنام اقتحمت أرضه ! pic.twitter.com/vuwCwIBz6u — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 3, 2020

وبحسب متداولي المقطع فقد قام الفرنسي بفعلته هذه، نظراً لأن الخراف والأغنام دخلت أرضه، الأمر الذي أثار حفيظة جمع من المغردين عبر “تويتر” معتبرين في فعلته جريمة كبيرة، يجب محاسبته عليها.

وفي التعليق حول الحادثة قال أحد المغردين: “لو فعلها عربي عندهم كانت قامت الدنيا ولا قعدت، ووسائل الإعلام اشتغلت ولا طفت، ومنظمات حقوق الحيوان والإنسان، ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب”.

لو فعلها عربي عندهم. كانت قامت الدنيا ولا قعدت وسائل الاعلام اشتغلت ولا طفت ومنظمات حقوق الحيوان والإنسان … إلخ ولَكن من امن العقوبة اساء الأدب — naif (@nai_naif) May 3, 2020

فيما قال آخر: “عاد الأوربيين يلعبون لعب بالمغرب، ما أحد يدوسلهم على طرف أبد”.

عاد الاوروبيين لاعبين لعب بالمغرب محد يدوسلهم على طرف ابد — علي السويدي (@q8sweedany) May 3, 2020

فيما قالت المغردة “فاطمة علي” معلّقة على المقطع: “أغلب الأوربيين والغربيين اللي يشتغلون أو يعيشون في الدول العربية من حثالة مجتمعاتهعم الغربية”.

اغلب الاروبيين و الغربيين اللي يشتغلون او يعيشون في الدول العربية من حثالة مجتمعاتهم الغربية، فلهذا لا تجده يحترم اي قوانين للبلد المضيف باعتباره غربي مرفوع عنه القلم و حكومة بلده ستدافع عنه مهما خالف من قوانين. اللهم عوض هذا الطفل خيرا. — فاطمة علي (@FatmaAliUAE) May 3, 2020

وتابعت: “فلهذا لا تجده يحترم أي قوانين للبلد المضيف باعتباره غربي مرفوع عنه القلم، وحكومة بلده ستدافع عنه مهما خالف من قوانين، اللهم عوض هذا الطفل خيراً”.

وجدير بالإشارة أنه وبحسب مصادر متعددة بالإعلام المغربي فقد قام نفس الشخص الفرنسي ذلك بدهس كلب قبل عام بسيارته لجاره، لنفس السبب وبنفس الطريقة.