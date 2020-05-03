فنان سعودي يثير جدلاً بحديثه عن الجنسيات المختلفة للسعوديين ومطالبات بمحاكمته!

أثار الفنان السعودي عبد المحيد الرهيدي جدلاً واسعاً في السعودية وبين نشطاء بسبب تصريحات له تتحدث عن وجود جميع الأعراق الإسلامية في مكة ومن مختلف دول العالم الإسلامي.

وقال الرهيدي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الآن نحن في عام 2020 ومكة الآن فيها جميع الأعراق الأفريقي والهندي والتركي من أيام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ومن قبله”.

https://twitter.com/almobark_/status/1256934393219878912

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لحديث الفنان السعودي، حيث اعتبر عدد منهم كلامه كذب وتزوير للحقائق وطالبوا بمحاكمته واللجوء للقضاء ضده.

رهيدي… و غيره

يخجلون من ذكر جنسياتهم.

استغرب من الانسان الذي لا يفتخر بدولته❗⁉️ — صريح جداََ (@srehgdn) May 3, 2020

ليه يحاولون يطمسون هوية الحجاز ؟؟؟



مكه فيها قبائل عريقه وهي ارضهم وتاريخهم فيها

قريش .. هذيل .. سليم .. بني الحارث .. ثقيف



هولاء هم اهل الحجاز ومكه المكرمه الاصليين اما الباقي من قبائل او جاليات ثانيه تجي فتره للعباده وتمشي وبعضهم استقر — Yazeed Ynwa (@Yazeed_Ynwa) May 3, 2020

هذا اسمه كذب وتهريج ولم يذكر التاريخ مثل ما تفضل به هذا المهرج لذلك اذا عنده دليل واحد على كلامه ينور به ✋ — @ عبـــــدالله العنــــــــزي @ (@abduallh05557) May 3, 2020

مكة كانت تسكنها القبائل العربية فقط أما العرق غير العربي فكانوا عبيد لا يملكون من أمرهم شيء بلاش تشوهوا التاريخ بس عشان تثبتوا انكم من هالبلد #هوية_الحجاز — 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐓𝐨𝐭𝐚 🎻🎵 (@hard_girl20) May 3, 2020

لازم قبائل الحجاز يقاضونه على تزويره بتاريخ الحجاز واهلها — جيهان (@jehanbntksa) May 3, 2020

بدورهم، عبر نشطاء آخرون، عن تأييدهم لحديث الفنان السعودي، مؤكدين أن ما قاله موثق تاريخياً ولا يمكن لأي كان انكاره.

https://twitter.com/Ziyad1955/status/1256938984774737920

العرق الهندي والفارسي والأفريقي والأوروبي وغيرهم نعم كانت موجودة ولكن بدون ملكية ارض او سيادة او قوة وانما ملك يمين جابوهم النخاسين وهذا صح موجود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم . — Utopian – مُؤَدلَجْ – (@A_S_A48) May 3, 2020

كلامو صح …١٠٠٪ والبدوو قبل ١٠٠ سنه كانو جهله في الدين ومكة ماكانت من اهتمامهم — رالــي💛 (@3shgi1991) May 3, 2020

كلامه صحيح ولا عليه غبار واللي يزعل من الحق يطق راسه بالجدار ولحد يستحي من اصله — Hunter | 야지드🦋 (@Yiiiz0) May 3, 2020