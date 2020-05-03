عبد المحيد الرهيدي
عبد المحيد الرهيدي
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فنان سعودي يثير جدلاً بحديثه عن الجنسيات المختلفة للسعوديين ومطالبات بمحاكمته!

كتب وطن
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أثار الفنان السعودي جدلاً واسعاً في السعودية وبين نشطاء بسبب تصريحات له تتحدث عن وجود جميع الأعراق الإسلامية في مكة ومن مختلف دول العالم الإسلامي.

وقال الرهيدي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الآن نحن في عام 2020 ومكة الآن فيها جميع الأعراق الأفريقي والهندي والتركي من أيام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ومن قبله”.

https://twitter.com/almobark_/status/1256934393219878912

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لحديث الفنان السعودي، حيث اعتبر عدد منهم كلامه كذب وتزوير للحقائق وطالبوا بمحاكمته واللجوء للقضاء ضده.

بدورهم، عبر نشطاء آخرون، عن تأييدهم لحديث الفنان السعودي، مؤكدين أن ما قاله موثق تاريخياً ولا يمكن لأي كان انكاره.

https://twitter.com/Ziyad1955/status/1256938984774737920
https://twitter.com/Adel_7drmi/status/1256934963661987840

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