فنان سعودي يثير جدلاً بحديثه عن الجنسيات المختلفة للسعوديين ومطالبات بمحاكمته!

أثار الفنان السعودي عبد المحيد الرهيدي جدلاً واسعاً في السعودية وبين نشطاء بسبب تصريحات له تتحدث عن وجود جميع الأعراق الإسلامية في مكة ومن مختلف دول العالم الإسلامي.
وقال الرهيدي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الآن نحن في عام 2020 ومكة الآن فيها جميع الأعراق الأفريقي والهندي والتركي من أيام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ومن قبله”.
وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لحديث الفنان السعودي، حيث اعتبر عدد منهم كلامه كذب وتزوير للحقائق وطالبوا بمحاكمته واللجوء للقضاء ضده.
بدورهم، عبر نشطاء آخرون، عن تأييدهم لحديث الفنان السعودي، مؤكدين أن ما قاله موثق تاريخياً ولا يمكن لأي كان انكاره.