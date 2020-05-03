“شاهد” مؤلفة كويتية تفضح حقيقة المهرج ناصر القصبي “لسان حال محمد بن سلمان”

اعتبرت المؤلفة والناقدة الكويتية ليلى أحمد أن هناك “مباركة حكومية” للممثل السعودي ناصر القصبي عن الأدوار التي يقوم بها، وذلك دعماً لمرحلة التغيير التي تمر بها السعودية حالياً .

وأشارت إلى انتقاده سلوكيات بعض رجال الدين الذين كانوا يؤثرون على الحياة الإجتماعيّة .

ولفتت الى أن المجتمع الكويتي يرفض بعض الأعمال الدرامية الرمضانية الكويتية نظراً لاحتوائها على ما لا يقبله الكويتيون .

ليلى أحمد: هنالك مباركة حكومية لـ ناصر القصبي .. للمرحلة التغييرية التي تمر بها #السعودية



by: @q1q555

pic.twitter.com/BpjTyV1vnS — هيئة المشاهير (@almobark_) May 2, 2020

ويعتبر البعض القصبي لسان حال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فهو المغرد دائما بمدح سياسات التغيير التي فرضها خلال السنوات الأخيرة، وبينما يقيس القصبي مدى رضا الشارع عن طريق المسلسل، يرى بعض المغردين أن هذه الأدوار لا تليق بتاريخه.

ويُؤدي الممثل السعودي ناصر القصبي بطولة مسلسل “مخرج7” الذي يروّج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويهاجم القضية الفلسطينية.

فيما تشارك تؤدي الممثلة الكويتية حياة الفهد بطولة مسلسل “أم هارون” الذي يروي تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.

جديرٌ باذّكر أن هذين المسلسلين أنتجتهما قناة mbc السعودية .

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على القناة السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.