“شاهد” هل أمر وزير الإعلام الكويتي بمنع عرض “أم هارون” بعد الضجة التي تسبب بها!

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مؤتمر صحفي لمسؤول كويتي، أشار نشطاء الى أنه يتحدث عن وقف عرض مسلسل “أم هارون” على التلفزيون الكويتي.

بأمر من وزير الاعلام الكويتي:



وقف عرض مسلسل أم هارون بالكويت لغرض عدم التطبيع

pic.twitter.com/nEpz0w3Z28 — هيئة المشاهير (@almobark_) May 2, 2020

ويعرض مسلسل “أم هارون” حصريا على شبكة قنوات “إم بي سي”، ولم يعلن سابقا عن عرضه على شاشة التلفزيون الكويتي.

ولم تصدر اي تصريحات موثوقة مؤكدة ذلك، فيما أشار البعض الى أن الفيديو مجتزأ من مؤتمر صحفي قديم .

ومعروف عن الكويت موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بخلاف أنظمة خليجية أخرى .

وأثار مسلسل “ام هارون” سجالا واسع النطاق على منصات التواصل، حيث يروي تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على القناة السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.