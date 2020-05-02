“نشمي ابن نشمي”.. “شاهد” مفاجأة غير متوقعة من ولي العهد الأردني للعمال وهذا ما جرى

أشاد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، بالعمال الأردنيين في عيد العمال العالمي، معتبراً أنهم صمام الأمان لتجاوز الأردن محنة وباء كورونا ومنع تفشيه.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، اتصال عبر الانترنت بين الأمير الحسين والعامل الأردني المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد النصيرات، الأمر الذي تفاجئ به العامل الأردني.

وقال الأمير الحسين للعامل الأردني: “كل عام وأنت بخير وحبيت أشكرك على معنوياتك العالية والكل محتاج الإيجابية، وبدي أعيد عليك وعلى كل إخواني من عمال الوطن والكل بشهد قديش بتقدموا للبلد”.

وأضاف العاهل الأردني: “إن شاء الله بهمتكم وهمة الجميع راح نتجاوز الأزمة، وصل سلامة من جلالة سيدنا للجميع”.

#عاجل: ولي العهد يشيد بدور عمال الوطن خلال أزمة #كورونا عبر اتصال مرئي مع عامل الوطن أحمد النصيرات #الغد #الأردن pic.twitter.com/cd6gOO3jfc — جريدة الغد (@AlghadNews) May 1, 2020

ورد العامل الأردني على الأمير الحسين بالقول: “هذه الطاقة الإيجابية ناخذها منك ولله يديمك إلنا وإن شا لله ربنا يبعد عنا وعنك الوباء”.

واشتهر أحمد النصيرات، وهو عامل نظافة أردني، عبر مقاطع الفيديو التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عمله بمهنة النظافة، حيث أحدثت تلك الفيديوهات ضجة كبيرة بالمجتمع الأردني.

هذا وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع اتصال ولي العهد والعامل الأردني مشيدين بالنشامى وأدائهم، والمتابعة الحثيثة من الملك الأردني وولي العهد لتطورات الأحداث بالأردن.

آلله يديم القيادة الراقية التي تهتم بكل تفاصيل الوطن، الحمد لله على وجود هذه الراية الهاشمية التي تضيد عن حياض الوطن وتحمي مكتسباته من كل الأخطار. وكل عام وانتم بخير بألف خير — Suleiman Alshatti (@sulieman_shatti) May 1, 2020

ما شاءالله عليك هيبه ملكنا

الله يحميك ويحمي الاردن — ميسون (@TYGWgqfdidzZw8K) May 2, 2020

كبير ابن كبير ربي يحفظك — عبدالباسط محمد (@mDtqDbGcKbg2Y0p) May 1, 2020

ما أحسنه 💛 — Worod Syaheen (@WSyaheen) May 1, 2020

اهم شي بالحياه الدافع المعنوي ويا سلام ما احلى التواضع ربنا يحميك ويطول بعمرك سمو الامير حسين … — Alia A. Abu-Dalu (@DaluAlia) May 1, 2020

الله يحفظكم و يحميكم الله يطول بعمركم و يبارك بصحتكم و يبعد عنكم كل شر و مكروه و سوء اللهم آمين يا رب العالمين — بلال أبو أمين العجلوني (@BelalAjlone) May 1, 2020

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الأردن.

وأوضح أنه “لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت 6 حالات إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية)”.

وأشار جابر إلى أنه “سُجّلت اليوم حالاتي شفاء غادرت المستشفيات، حيث أن عدد الحالات تحت العلاج: 64 حالة”.