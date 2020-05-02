“برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا”.. محمد دحلان صانع الإرهاب في العالم “يولول” على قتلى الجيش المصري

أطل القيادي الفلسطيني الهارب والمستشار الأمني للإمارات، محمد دحلان، برأسه من جديد مرتدياً ثياب الواعظين، متباكياً على قتلى الجيش المصري الذي سقطوا في حادث تفجير بالقرب من بئر العبد بمدينة العريش بسيناء.

وكتب دحلان، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “بالأمس طالت أيادي الظلام كوكبة من أبطال الجيش المصري ليلتحقوا بركب الشهداء في سبيل الله والوطن”.

وأضاف دحلان: “هذا الاستهداف الإرهابي الذي لم يراع حرمة شهر رمضان الكريم جاء من جديد ليخبرنا أن الحرب ضد الإرهاب قاسية وطويلة وسنفقد بها الكثير من الأحبة”.

بالأمس طالت أيادي الظلام كوكبة من أبطال الجيش المصري ليلتحقوا بركب الشهداء في سبيل الله والوطن، هذا الاستهداف الإرهابي الذي لم يراع حرمة شهر رمضان الكريم جاء من جديد ليخبرنا أن الحرب ضد الإرهاب قاسية وطويلة وسنفقد بها الكثير من الأحبة.

1/2 — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) May 1, 2020

وتابع في تغريدة أخرى: “نحن نقاتل عدواً مليء بالحقد لا يعمل إلا في الظلام، عدو تربى على كره الأوطان وكل ما ينتمي لها”.

وأكمل محمد دحلان: “رحم الله شهداء جيش مصر العظيم وخالص التعازي للشعب المصري والقيادة المصرية في شهدائهم الأبطال، عاشت مصر والخزي والعار لكل الخونة والإرهابيين”.

فنحن نقاتل عدواً مليء بالحقد لا يعمل إلا في الظلام، عدو تربى على كره الأوطان وكل ما ينتمي لها.

رحم الله شهداء جيش مصر العظيم وخالص التعازي للشعب المصري والقيادة المصرية في شهدائهم الأبطال

عاشت مصر والخزي والعار لكل الخونة والإرهابيين. 2/2 — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) May 1, 2020

ويُعتبر محمّد دحلان، الخصم السياسيّ لرئيس السلطة محمود عبّاس، وتحاول السلطة إصدار طلب اعتقاله عبر منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول)، التي رفضت مرّتين هذا الطلب، الأوّل في 27 سبتمبر/أيلول 2017، والثاني في آيار/مايو 2019. وردّ الإنتربول أنّ “طلب السلطة يتنافى مع قوانينه التي تحظّر التدخّل في مسائل ذات طابع سياسيّ”.!

وكانت الداخلية التركية، أدرجت دحلان على قوائم الارهاب التركية، وعرضت 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى إلقاء القبض عليه.

وتتّهم تركيا دحلان بأنّه “مرتزق يعمل لحساب دولة الإمارات” وبالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 ضدّ الرئيس رجب طيّب أردوغان، فيما وصفته صحيفة “حرييت” التركيّة، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأنّه “أمير الظلام”.

وهاجم ناشطون، “أمير الظلام” الهارب محمد دحلان، منتقدين دوره في وأد الثورات المضادة التي عملت الامارات على كبحها، ووجهوا اتهامات له بإرسال المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، في الوقت الذي يتباكى فيها على شهداء الجيش المصري ويقتل الآلاف من أبناء ليبيا وغيرها من البلدان العربية.

من يرسل الارهابيين إلى ليبيا ليقاتلوا مع حفتر؟ أليسوا هم من قتل في مواجهة بركان الغضب؟ — يوسف بن امحمد (@AbdelhakDrdr) May 1, 2020

محمد دحلان شيطان العرب و مهندس الارهاب استخدم الحكام العرب خلال العقود الماضية دسكة محاربة الاستعمار و الصهيونية و تحرير القدس للجلوس على صدورنا و حكمنا بالحديد و النار و الان جاء الدور لتغيير الاستراتجية لايجاد عدو جديد اسمه الارهاب لنفس الغرض وهو الاستمرار في الحكم — abdallah abouzamazem (@AAbouzamazem) May 1, 2020

برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا

المسئول عن الإرهاب في العالم العربي والإسلامي هما: المخابرات الأمريكية والإسرائيلية

وأدواتهم في المنطقة أجهزة مخابرات الأنظمة الخائنة العميلة، وكل ذو لب يعرف ويفهم أن من صنع داعش وأخواتها هي المخابرات السعودية بتوجيهات أمريكية ودعم من الأنظمة — ابوسالم (@salama1204) May 1, 2020

انت اكبر ارهابي … لعنة الله عليك وعلى السيسي وابن زايد وبن سلمان … — Ahmad Hammouda🇦🇷 (@hammouda_ahmad) May 1, 2020

وتمد يدك بالود لإسرائيل وتُخزن قومك ..قبحك الله من وحلان — kamelelkarshini (@kamelelkarshini) May 1, 2020

دحلان الخائن بائع الاقصي يتحدث وكأنه شريف انه لأمر عجاب تعلم الرجوله من هؤلاء يا دحلان 👇👇 pic.twitter.com/llk8pXmXpZ — marajie aleashibi (@aleashibi) May 1, 2020

يذكر أن دحلان يعتبر العقل الأمني المدبر لتحركات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في المنطقة، والشخصية التي تدير الجرائم التي يرتكبها المشير الليبي خليفة حفتر، حيث أنه يشرف على إرسال المعدات العسكرية الإماراتية لليبيا.