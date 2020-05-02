ينفذ بشكل فوري.. محمد بن زايد يصدر أوامر عاجلة بزيادة الضغط الإعلامي على المغرب والجزائر!

كشف حساب شهير على “تويتر”، تفاصيل تعليمات عاجلة أصدرها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لاستهداف المغرب والجزائر وزيادة الضغط الإعلامي على البلدين بقضية الصحراء الغربية.

وقال الحساب “بدون ظل”، والذي يعرف نفسه بأنه ضابطاً بالمخابرات الإماراتية: “الشيخ محمد بن زايد يأمر بزيادة الضغط الإعلامي على المغرب والجزائر، وذلك عن طريق تحريك ملف الصحراء الكبرى”.

وأضاف بدون ظل، أن ذلك يأتي نكاية في موقفهم الرافض من دعم المشير الليبي خليفة حفتر ومحاولة لضرب النسيج المغاربي.

الشيخ محمد بن زايد يأمر بزيادة الضغط الاعلامي على المغرب والجزائر ، وذلك عن طريق تحريك ملف الصحراء الكبرى،نكاية في

موقفهم الرافض لدعم المشير خليفه حفتر ومحاولة لضرب النسيج المغاربي. — بدون ظل (@without__shadow) May 1, 2020

وفي وقت سابق، كشف “بدون ظل” تفاصيل عرض مغري قدمه بن زايد للعاهل المغربي محمد السادس وذلك لحمله على الموافقة على دعم اللواء الليبي المتقاعد المشير خليفة حفتر.

وقال “بدون ظل” إن محمد بن زايد عرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغري وإرساء مشاريع للشركات المغربية.

وأضاف الحساب الشهير، في تغريدة رصدتها “وطن”، أن ذلك سيكون مقابل دعم المغرب للمشير خليفة حفتر، مبيناً أن ملك المغرب رفض العرض بشكل تام.

الشيخ محمد بن زايد يعرض على ملك المغرب

النفط الليبي بسعر مغري ، وارساء مشاريع للشركات المغربية ، مقابل دعم المغرب للمشير خليفه حفتر ، والملك يرفض العرض بشكل تام. — بدون ظل (@without__shadow) April 30, 2020

وتدعم الإمارات خليفة حفتر بالسلاح والأموال ضد حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فيما تسعى لكسب تأييد عدد من الجيوش العربية كمصر والسودان لمساعدة حفتر بعد الهزائم التي مُني بها.

وفي وقت سابق، رفض الملك محمد السادس طلب ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد بإجلاء سياح إسرائيليين من المغرب عبر طائرات إماراتية، وذلك فضلا عن الأزمة الدبلوماسية القديمة بين البلدين.

ولم يرخص المغرب حتى الآن لعشرات الإسرائيليين بالتوجه الى إسرائيل بعد قرار الرباط إغلاق حدودها الجوية والبرية نتيجة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق كشف “بدون ظل”، تفاصيل مخطط بن زايد الخبيث ضد المغرب، بعدما توترت العلاقات بينهما مؤخراً الامر الذي أدى لإحراج كبير للإمارات التي تقود مخططاً خبيثاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الضابط الإماراتي، في تغريدة له، إن الشيخ محمد بن زايد يستأجر اعلاميين تونسيين تصرف لهم رواتب من الجهاز الأمني للإمارات للهجوم على المغرب.