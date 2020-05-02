اتقوا الله يا خونة.. “شاهد” كويتي “غيور على دينه” ينفجر غاضباً في وجه حياة الفهد وهذا ما قاله

وجه مواطن كويتي رسالة لاذعة لصُناع المسلسلات الكويتية المُشاركة في السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، بسبب جرأتها وخروجها عن العادات التي عرفها الشعب الكويتي.

وقال المواطن في فيديو مُتداول رصدته “وطن”: “ماذا يحدث بالديرة وبالإعلام؟ وبالتلفزيونات؟ اتقوا الله في أجيالنا وفي بناتنا وفي عيالنا”.

ووصف المسلسلات التي تُعرض حالياً بـ”القذرة”، وتابع غاضباً: “تمثيليات قذرة لعنة الله عليهم، صب خمر وخيانات زوجية ومخدرات وواحد يغش”.

فيديو

كويتي غاضب من مسلسلات رمضان "لعنة الله عليهم" pic.twitter.com/Tg7MXBMLkD — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 1, 2020

وأكد أن هذا الفن ليس انعكاساً للمجتمع الذي خرج منه، وقال: “ياجماعة هذا المجتمع الطيب مجتمع الأجداد والآباء مجتمع المساجد، والمنارات، ديروا بالكم”.

وتساءل عن دور الحكومة ورجال الدين في الرقابة على المحتوى الفني، قائلاً:”وين رجال الدين، وين الحكومة يا رئيس الوزراء، ألومكم يا وزير الإعلام، اتقوا الله خراب هالتمثيليات في رمضان، وين عايشين احنا”.

وهاجم الممثلة الكويتية حياة الفهد بسبب دورها في مسلسل “أم هارون”، دون أن يُسميها مُباشرة، وقال: “وحدة تتمثل باليهود وكأن اليهود شعب الله الذين لعنهم الله في الآيات، يلمعونلهم إنهم طيبين، اتقوا الله”.

وتابع: “إخواننا في فلسطين محاصرين، في غزة ميتين، وإنتم تمثلون إنه اليهود طيبين، وفي بورما وفي كل مكان، يهود أبناء القردة والخنازير تلمعونهم؟ عشان التطبيع؟ شنو هاللعبة؟ شنو هالوساخة والأخلاق الزفت اللي في التمثيليات؟”.

ووجه صرخة واستجداء لإنقاذ المجتمع من هذه الأعمال: “أنا كويتي أشوف عيالي وأحفادي يشوفون هالوساخة؟ ياوزير الإعلام اتقي الله، يارجال الدين صارخو، ياجمعيات يا ناس الحقوا على أجيالنا”.

ووافقه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرأي، وأيدوه بضرورة فلترة الأعمال والرقابة عليها قبل نشرها، فكتبت مُغردة: “صدقت يا عم أعمال هابطة بعيدة عن الواقع و في كل عمل دعوة على تحريضٍ ما نسأل الله السلامة و الحفظ لنا و للأجيال”.

صدقت يا عم أعمال هابطة بعيدة عن الواقع و في كل عمل دعوة على تحريضٍ ما نسأل الله السلامة و الحفظ لنا و للأجيال pic.twitter.com/NHs8MkzFnC — |⭐™ (@blu_490) May 2, 2020

ورأى مُغرد باسم عبدالرحمن أن الإعلام يفتقد إلى الوسطية في العرض، وقال: “هو صادق للاسف اعلامنا يظهر المجتمع بصورة غيرة جيدة _ والوسطية والتحلي بالقييم وحب الدين والوطن والحكام صفات يتحلى بها أغلب المجتمعات الخليجية فيه اخطاء فيه زلات لا يخلو منها اي مجتمع ولكن دور الاعلام تعزيز الايجابيات وتحويل السلبيات الى فرص تحسين والحمد لله مجتمعنا لازال بخير “.

هو صادق للاسف اعلامنا يظهر المجتمع بصورة غيرة جيدة _ والوسطية والتحلي بالقييم وحب الدين والوطن والحكام صفات يتحلى بها أغلب المجتمعات الخليجية فيه اخطاء فيه زلات لا يخلو منها اي مجتمع ولكن دور الاعلام تعزيز الايجابيات وتحويل السلبيات الى فرص تحسين والحمد لله مجتمعنا لازال بخير . — عبدالرحمن (@0500Abdo) May 1, 2020

وأكد أبو سلمان أن رأي هذا الرجل الغيور هو رأي كافة الشعب، وكتب: “الشعب الكويتي من سنوات وهو يرفض هذه المسلسلات الي تسيء لسمعة الكويت وشعبها وعندي معارف وأهل هناك غير راضيين لكن مع ذلك مستمر هدا النهج القذر”.

الشعب الكويتي من سنوات وهو يرفض هذه المسلسلات الي تسيء لسمعة الكويت وشعبها وعندي معارف وأهل هناك غير راضيين لكن مع ذلك مستمر هدا النهج القذر — أبو سلمان (@Makkahweh) May 2, 2020

ولا يزال مسلسل “أم هارون” يثير الضجة منذ الإعلان عنه، وزاد الجدل حوله بعدما بدأ بتزييف الحقائق.

ففي أحد المشاهد، يتم إعلان قيام دولة الاحتلال “إسرائيل” عام 1984، ولكن المفاجأة كانت في تزوير النص الأصلي حتى لبيان الإعلان عن قيام دولة الاحتلال، حيث وكما قيل في المسلسل، فقد كان الإعلان كالتالي: “فقد تم الإعلان عن إقامة دولة “إسرائيل” في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض “إسرائيل”، في تزوير فج للغاية لحقيقة التاريخ، والذي لقي رفض واسع من كافة الشرائح الوطنية الفلسطينية والعربية.

انتقادات واسعة على مواقع التواصل لمسلسل "#أم_هارون" بطولة الممثلة الكويتية حياة الفهد على شاشة (MBC) السعودية بسبب أحد المشاهد الذي يزور التاريخ ويزعم أن الانتداب البريطاني كان على أرض "إسرائيل" ! pic.twitter.com/F5usL8eIjz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 26, 2020

والحقيقة التي أخفاها المسلسل أنه تم إعلان قيام دولة “إسرائيل” عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض “فلسطين العربية”، ولم يكن هناك شيء اسمه “إسرائيل” قبل العام 1948، وأنها قامت على أنقاض أرض فلسطين العربية، بعد أن تم تهجير سكانها في حرب قتلت فيها العصابات الإسرائيلية المدعومة بريطانياً، الآلاف من السكان الفلسطينيين المدنيين والآمنين، لتهجيرهم من بلدانهم، واحتلالها لإقامة كيانهم المزعوم.