“شاهد” سياسي مصري يناشد السيسي اعتماد “عصير البرسيم” علاجا لكورونا: يدمر الفيروس في 4 أيام

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة عقب انتشار مقطع مصور لسياسي معروف وبرلماني سابق، يناشد فيه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي اعتماد “عصير البرسيم” علاجا لكورونا مؤكدا أن نتائجه فعالة.

محمود أبو الليل، النائب البرلماني المصري السابق، وأمين عام حزب “مصر 2000” بالأقصر، نشر مقطعا مصورا على صفحته بفيس بوك رصدته (وطن) قال فيه إن عصير نبات “البرسيم” الذي يستخدم في إطعام الماشية وصناعة الأعلاف، يقضي على فيروس كورونا.

ابو الليل ..عصير البرسيم ينهى على فيروس كورونا 😉🤔🤔😂😂 Gepostet von Mona Abdo am Freitag, 1. Mai 2020

“أبو الليل” عدد في حديثه فوائد عصير البرسيم على حد زعمه، مشيرا إلى أنها تتمثل في تنقية أجسام المواشي من السموم وطرد الفيروسات وتقوية المناعة ومنع تصلب الشرايين وتنقية الكلى والكبد من السموم.

كما اقترح السياسي المصري استخدام جرعة عصير البرسيم مرتين يوميا لمدة 4 أيام، مناشدا السيسي والمسؤولين وأيضا مسؤولي منظمة الصحة العالمية، اعتماد تلك الوصفة، وتجربة تلك الجرعة على 10 حالات.

وأكد “أبو الليل” في نهاية حديثه أنه باتباع هذه الوصفة ستعود الأوضاع في مصر والعالم إلى ما كانت عليه قبل انتشار الفيروس بفضل “عصير البرسيم”.

وهذه ليست المرة الأولى منذ ظهور وباء كورونا التي يخرج فيها شخصيات مصرية من أطياف عدة تقترح علاجات للفيروس أثارت سخرية واسعة بين المصريين لعدم اعتمادها على أي دراسة أو علم.

وفي أبريل الماضي ولم تكن موجة السخرية في مصر من الدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم التثقيف الغذائي في “المعهد القومي للتغذية” قد انتهت بعد، بعد قوله إن الشلولو فعال جدًا في علاج فيروس كورونا، حتى خرج طبيب مصري ثان ليجدد موجة السخرية بحديثه عن استخدامه للفول كعلاج فعال للفيروس الذي أرعب العالم.

وانتشر على نطاق واسع في مصر حينها مقطعا مصورا للقاء تلفزيوني على قناة “التحرير تن” الفضائية، أظهر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران وهو يؤكد أن “الفول” علاج فعال لفيروس كورونا.

تصريحات “بدران” أثارت موجة واسعة من السخرية بين النشطاء، الذين استذكروا ما قاله قبله رئيس قسم التثقيف الغذائي في المعهد القومي للتغذية عن علاج كورونا بـ “الشلولو” ـ وجبة شعبية مصرية تتكون من الملوخية والليمون.

وسبقته أيضا دكتورة جامعية مصرية متخصصة في الميكروبيولوجي وتسببت في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل في مصر، بعد حديثها عن عدة أطعمة وصفتها بـ “طعام الفقراء” زاعمة أنها علاج فتاك ضد فيروس كورونا المستجد.

#ابتسام_الهباب

وبعد عبعاطى كفتة جتلنا دكتورة أبتسام الهباب . بتعالج الفيروسات با المش والجعضيض والسريس والحامول والنجيل . pic.twitter.com/dXYHdI9xHn — ramadan elsayed (@ramadansayed00) March 27, 2020

الدكتور ابتسام حماد نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجي، زعمت في حوار صحفي لها أن “المش والجعضيض والجرجير” تلك الأطعمة التي وصفتها بغذاء الفقراء هي سلاح فتاك ضد الفيروسات.

وتسببت تصريحات الدكتورة ابتسام في سخرية واسعة منها على مواقع التواصل، أعادت لذاكرة النشطاء ذكريات لواء الجيش المصري الذي تسبب بفضيحة عالمية للمؤسسة العسكرية عندما زعم اختراع جهاز يعالج فيروس سي، واشتهر حينها باسم “اللواء عبدالعاطي كفتة.”

هذا وكشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، سبب تزايد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وقالت وزيرة الصحة، إن سبب تزايد الأعداد “يرجع لسلوكيات المواطنين، والتي لابد من تغييرها، حتى نستطيع التعايش مع كورونا، لحين ظهور أدوية معالجة أو لقاح”.

وذكرت زايد في مقابلة بإحدى البرامج التلفزيونية، أن “ما نشهده من زيادات في الأعداد أمر طبيعي ومتوقع، وهذا يرجع لسلوكياتنا في مواعيد ما قبل الحظر، وخصوصا في الأسبوعين قبل شهر رمضان”.

وأعلنت مصر، الجمعة، أعلى حصيلة إصابات لفيروس كورونا خلال يوم واحد، بزيادة بلغت 358 حالة مؤكدة جديدة، فيما حدثت 14 وفاة إضافية.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، اليوم، إن 79 من مُصابي كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تعافيهم من الوباء.

وأضاف المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1875 حالة، بينهم 1460 تماثلوا للشفاء.

وأوضح “مجاهد” أن إجمالي من تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 5895 حالة، منها 406 وفيات، وذلك بعدما تم تسجيل 358 إصابة و14 وفاة جديدة.

ويوم الخميس، سجلت مصر ٢٦٩ حالة إيجابية جديدة لوباء فيروس كورونا، إضافة إلى ١٢ حالة وفاة.

وفي فبراير شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول حالة إصابة لفيروس كورونا لمواطن صيني، قبل أن يتماثل للشفاء. وتشهد الأيام الأخيرة قفزات متطردة في عدد الإصابات اليومية ومعدل الوفيات.