“شاهد” جريمة مرعبة .. أمّ تقطع رأس ابنتها وتتجوّل به وهي عارية تماماً في الشارع!!

شهدت مدينة “خاركيف” الأوكرانية جريمة مرعبة تمثّلت بقيام أمّ بقتل ابنتها ذات الـ13 سنة، وقطع رأسها والتجوّل به عاريةً في الشوارع قبل القبض عليها .

ولم تتوصل الشرطة حتى الآن للدافع الذي جعل هذه الأم تطعن ابنتها 20 مرة بالسكين قبل أن تقطع رأسها، وما تزال التحقيقات جارية.

وكان خال الفتاة هو من بلغ عن الجريمة، عندما اكتشف جثة ابنة أخته “كريستينا” بدون رأس داخل الشقة التي يتقاسمها معهما.

أما الجيران فلم يتعافوا بعد من هول الصدمة لأن معرفتهم بالأسرة تجعل الجريمة غامضة تماما بالنسبة لهم حسب الشهادات التي أدلوا بها.

أحد الجيران قال عن الأم:”لم تكن مدمنة مخدرات أو كحول ، كانت تشرب في أيام العطل ، لكننا جميعا نفعل ذلك”.