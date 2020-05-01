هل رامز جلال “ماسوني ومن عبدة الشيطان”؟ .. فيديو “مثير” لمرتضى منصور يناشد حكام الإمارات والسعودية!

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور الفنان المصري رامز جلال بسبب برنامج المقالب الخاص به والذي حمل اسم “رامز مجنون رسمي” لهذا الموسم.
وقال منصور، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن رامز جلال “ماسوني”، وشعار الماسونية موجود في برنامجه، متابعاً: “هو مش معترف بأي دين زي عبدة الشيطان، وولاده ومراته بأمريكا خايف من وجودهم بمصر”.
وأضاف منصور: ” أنا بناشد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن راشد حاكم الإمارات، إنه مصر بتحبكم جدا جدا وإنتو ناس محترمين، فهل يليق بشركة إماراتية تنتج هذا البرنامج ونهين فيه المصريين والعرب ويجب أن نوقف هذه المهزلة”.
وتابع: “أخاطب الأمير محمد بن سلمان، هل يرضيك قناة سعودية معدش فيها غير المسخرة وقلة الأدب وبس، لما كان باسم يوسف بطلع عنفس القناة أنا تواصلت مع المسؤولين وقتها”.
وكان مرتضى منصور، أرسل إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال بسبب مقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.
وتقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى.
وقال “منصور”: إن “المدعو ارتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.
كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، ساخرين من مرتضى منصور ورامز جلال، خاصة وأن برنامجه الأخير أثار ضجة كبيرة.
يذكر أن برنامج رامز جلال الأخير أثار جدلاً واسعاً وسط مطالبات بوقف عرضه، واتهامات بإذلال المشاركين بالبرنامج وإهانتهم مقابل العائد المادي، في حين صدر قرار بمصر بمنع رامز جلال من مزاولة أي مهام إعلامية القرار الذي استأنف ضده الفنان المصري.