هل رامز جلال “ماسوني ومن عبدة الشيطان”؟ .. فيديو “مثير” لمرتضى منصور يناشد حكام الإمارات والسعودية!

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور الفنان المصري رامز جلال بسبب برنامج المقالب الخاص به والذي حمل اسم “رامز مجنون رسمي” لهذا الموسم.

وقال منصور، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن رامز جلال “ماسوني”، وشعار الماسونية موجود في برنامجه، متابعاً: “هو مش معترف بأي دين زي عبدة الشيطان، وولاده ومراته بأمريكا خايف من وجودهم بمصر”.

وأضاف منصور: ” أنا بناشد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن راشد حاكم الإمارات، إنه مصر بتحبكم جدا جدا وإنتو ناس محترمين، فهل يليق بشركة إماراتية تنتج هذا البرنامج ونهين فيه المصريين والعرب ويجب أن نوقف هذه المهزلة”.

مرتضى منصور : رامز جلال ماسوني زي عبده الشيطان بالضبط



by @b1_07 pic.twitter.com/Y70OiRL9wc — هيئة المشاهير (@almobark_) May 1, 2020

وتابع: “أخاطب الأمير محمد بن سلمان، هل يرضيك قناة سعودية معدش فيها غير المسخرة وقلة الأدب وبس، لما كان باسم يوسف بطلع عنفس القناة أنا تواصلت مع المسؤولين وقتها”.

وكان مرتضى منصور، أرسل إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال بسبب مقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وتقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى.

وقال “منصور”: إن “المدعو ارتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، ساخرين من مرتضى منصور ورامز جلال، خاصة وأن برنامجه الأخير أثار ضجة كبيرة.

والله الامير محمد بن سلمان ماهو فاضي لك ولا فاضي لي رامز بتاعك لان وضعك صار اوفر كل يوم طالع تتكلم عليه مع اني ماحب برنامج بس هو ماضرب احد على ايده وقال غصب تابعوني تقدر تغير المحطه اذا جا الامير محمد و الشيخ محمد بن زايد مو فاضين لتفاهتكم عشان تناشدهم — SH.Altamimi🖤♉️ (@sh0o01992) May 1, 2020

اصوات البواري هههههههههههههههههههههههههههههههه — 𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒅 (@M07MAD0) May 1, 2020

دايم يطلع بمقاطع وهو على الماشي 😂

طيب اجلس وخد راحتك 😅 — ‏﮼ڤرصون 🧣 (@Far9on) May 1, 2020

اعوذ بالله ما تركوا شي إلا واتهموه!!

ما عجبهم البرنامج وطالبوا بوقفه

ومنعوه في مصر

وطالبوا الام بي سي توقفه

وللان يحاربونه

وكل هالهجوم راح يكون في صالح رامز وبرنامجة

بالضبط مثل ما صار مع محمد رمضان — غدا أجمل بإذن الله (@sarahalta19) May 1, 2020

هذه التصريحات بالاتفاق مع قناة الام بي سي ومرتضى يأخذ مقابل مادي .!!

كيف ؟

لكي يصنع شو اعلامي وهالة اعلامية أكثر مما يزيد من نسب المشاهدة لأن كل ممنوع مرغوب . — دوسـتـويـفـســكـــي (@IbraMd11) May 1, 2020

يذكر أن برنامج رامز جلال الأخير أثار جدلاً واسعاً وسط مطالبات بوقف عرضه، واتهامات بإذلال المشاركين بالبرنامج وإهانتهم مقابل العائد المادي، في حين صدر قرار بمصر بمنع رامز جلال من مزاولة أي مهام إعلامية القرار الذي استأنف ضده الفنان المصري.