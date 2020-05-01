هذا ما تجنيه السلطنة منهم .. وافد هندي يسخر من العُمانيين ويثير غضبهم بهذه التغريدة

أثار أحد الوافدين الهنود في سلطنة عمان غضباً بين العُمانيين بعد تعليقه على قرار وزارة المالية العمانية إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.

وجاء في تعليق الوافد قوله: “لا داعي للخوف لعدم وجود الكفاءة العمانية التي تعادل كفاءة الهنود العاملين في السلطنة”.

ونشر حساب “insta_oman ” على “انستغرام” صورةً لتغريدة الوافد وعلّق عليها: “رسالة لمسؤولينا للتفكر والأهتمام بشبابنا فهم ثروة هذا البلد !!”.

في حين عبّر معلّقون عمانيون عن استيائهم من حديث الوافد الهنديّ، ووصفوا ما قاله بأنه نكران للجميل، بينما رآى آخرون أنّ الفساد “يسري في دم الوافدين” أصحاب المراكز في السلطنة، مؤكدين أن الإدارة العمانية أثبتت كفاءتها ونزاهتها عن الفساد .

ودعت وزارة المال العمانية الشركات الحكومية لبدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في “أسرع وقت ممكن” لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل.

وتضمن تعميم للوزارة أنّ الشركات الحكومية “تعد بيئة جاذبة ومحفزة لاستيعاب العمانيين المؤهلين الباحثين عن عمل”.

وتابعت أنها تؤكد لكافة هذه الشركات “ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية”.

ويشار إلى أن الأجانب يمثّلون أكثر من 40 بالمئة من سكان سلطنة عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين، وغالبيتهم من العمّال الآتين من دول آسيوية بينها سريلانكا وباكستان والهند.