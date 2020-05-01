المفكر الكويتي عبدالله النفيسي يخرج عن صمته ويفتح النار على “أم هارون” و”مخرج7″
هاجم المفكر الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي المسلسلات التطبيعية التي أنتجتها قناة “mbc” السعودية، لافتاً إلى أن تلك المسلسلات تحمل أهداف مشبوهة وغير واضحة.
وقال النفيسي، في تغريدة له على “تويتر” رصدتها “وطن”: “لا بد من تكثيف الحملة على مقدمات التطبيع ما بين الكيان الصهيوني ودول مجلس التعاون الخليجي هالأيام”.
وأضاف النفيسي: “هذه المسلسلات المشبوهة على قنوات خليجيه تأتي ضمن سياق تشجيع التطبيع، مهمتنا كمسلمين وكعرب مقاومة وفضح ذلك” .
وأيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في تغريدة المفكر الكويتي، معتبرين أن ذلك مقدمة للاعتراف بإسرائيل واعتبارها كياناً موجوداً وبالتالي انتقاص حق الفلسطينيين.
يذكر أن القناة السعودية انتجت مسلسل “أم هارون” ومسلسل “مخرج 7” والذين اعتبرا تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي ويمهدان لعلاقات خليجية مع إسرائيل، وأثارا موجة غضب خليجية وعربية واسعة.
ويروي مسلسل “أم هارون” تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.
والجدير ذكره، أن الإمارات تلاحق الدكتور النفيسي ووجهت له عدد من الاتهامات المتعلقة بإهانتها والتطاول عليها وطالبت السلطات الكويتية باعتقاله وتقديمه للمحاكمة على خلفية أراءه السياسية.