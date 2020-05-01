المفكر الكويتي عبدالله النفيسي يخرج عن صمته ويفتح النار على “أم هارون” و”مخرج7″

هاجم المفكر الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي المسلسلات التطبيعية التي أنتجتها قناة “mbc” السعودية، لافتاً إلى أن تلك المسلسلات تحمل أهداف مشبوهة وغير واضحة.

وقال النفيسي، في تغريدة له على “تويتر” رصدتها “وطن”: “لا بد من تكثيف الحملة على مقدمات التطبيع ما بين الكيان الصهيوني ودول مجلس التعاون الخليجي هالأيام”.

وأضاف النفيسي: “هذه المسلسلات المشبوهة على قنوات خليجيه تأتي ضمن سياق تشجيع التطبيع، مهمتنا كمسلمين وكعرب مقاومة وفضح ذلك” .

لا بد من تكثيف الحمله على مقدمات التطبيع مابين الكيان الصهيوني ودول مجلس التعاون الخليجي هالأيام . هذه المسلسلات المشبوهه على قنوات خليجيه تأتي ضمن سياق تشجيع التطبيع . مهمتنا كمسلمين وكعرب مقاومة وفضح ذلك . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 1, 2020

وأيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في تغريدة المفكر الكويتي، معتبرين أن ذلك مقدمة للاعتراف بإسرائيل واعتبارها كياناً موجوداً وبالتالي انتقاص حق الفلسطينيين.

لاتقلق … مهما طبعوا إعلامياً أو تجارياً أو ثقافياً ..!!

الشعوب واعية .. والعالم الإسلامي بخير — بـ/ـو نـ/ــواس (@black_pen_7) May 1, 2020

حكمهم اصبح مرهون ب التطبيع ….

يعني طبع نحميك " عيني عينك " — MD 🇾🇪🇬🇧 (@MDUK2016) May 1, 2020

يحليلك دكتور للحين تقول مجلس التعاون الخليجي اي مجلس تتكلم عنه الي دول مقاطعة دول الظاهر انت هاقي ان زمن الطيبيين ماتغير عسى الله يطول عمرك راح مجلس التعاون — ‏﮼عبدالرحمن،صالح. 🏠 🌙 🦇 (@AAlhelaili) May 1, 2020

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في يوم الجمعة أن يخزيهم و يرد كيدهم في نحورهم و أن يكفي المسلمين شرورهم — أبو عامر الجميلي . سوريا (@aboamersyrea) May 1, 2020

يذكر أن القناة السعودية انتجت مسلسل “أم هارون” ومسلسل “مخرج 7” والذين اعتبرا تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي ويمهدان لعلاقات خليجية مع إسرائيل، وأثارا موجة غضب خليجية وعربية واسعة.

ويروي مسلسل “أم هارون” تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.

والجدير ذكره، أن الإمارات تلاحق الدكتور النفيسي ووجهت له عدد من الاتهامات المتعلقة بإهانتها والتطاول عليها وطالبت السلطات الكويتية باعتقاله وتقديمه للمحاكمة على خلفية أراءه السياسية.