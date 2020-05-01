“الزم حدودك يا ولد، عندما تتحدث تركيا فعلى الجميع الإنصات” .. مستشار أردوغان يهين “بن زايد”

“الزم حدودك يا ولد.. عندما تتحدث تركيا فعلى الجميع الإنصات”، هكذا ردّ ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي على جاء ذلك، رداً على بيان وزارة الخارجية الإماراتية والذي رفضت فيه ما اعتبرته “الدور العسكري لتركيا في ليبيا”.

ودعت الخارجية التركية، الخميس، حكومة الإمارات إلى أن تتخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا، وأن تلزم حدودها.

الزم حدودك يا ولد.

عندما تتحدث تركيا… فعلى الجميع الإنصات.

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تركيا تدعو الإمارات إلى التخلي عن

معاداة أنقرة https://t.co/SyCwcAVxbv — Yasin Aktay (@yaktay) April 30, 2020

وقال مستشار حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في تغريدة ثانية، إن “زمن الرويبضات يوشك أن ينتهي.. المستقبل للكبار فقط”.

زمن الرويبضات يوشك أن ينتهي …

المستقبل للكبار فقط — Yasin Aktay (@yaktay) April 30, 2020

وأضاف في تغريدة ثالثة أن “صمود الحكومة الشرعية في ليبيا انتصاراتها على محور الشر هو خطوة على الطريق نحو التحرر من الاستبداد وحكم الجنرالات”.

صمود الحكومة الشرعية في ليبيا انتصاراتها على محور الشر هو خطوة على الطريق نحو التحرر من الاستبداد و حكم الجنرالات . — Yasin Aktay (@yaktay) April 30, 2020

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قال إن “بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابين”.



وشدد على أن تركيا تظهر دائمًا الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.

وأفاد أن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا.

وبيّن أقصوي أن “الاتهامات البشعة بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة”.

ولفت إلى أن الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين (مرتزقة) للانقلابين في ليبيا.

وأوضح أن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأسرها، ومنها اليمن وسوريا والقرن الإفريقي وليس ليبيا فقط.

وأردف: “وفي هذا الإطار، فإن دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليست سرًا، وندعو إدارة الإمارات إلى التخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، والتزام حدودها”.

واستطرد: “ونؤكد مجددًا أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية وليس عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.