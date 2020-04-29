“شاهد” مرتزقة الإمارات كالحرباء تماماً.. هذا هو موقفهم قبل سحب سفير ابن زايد من سوريا وبعد إعادة فتح السفارة!

فضح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، المواقف المتلونة التي يتبناها المطبلون من الكتاب الخليجيين والعرب لنظام ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وانقلاب مواقفهم بشأن سوريا.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله النشطاء، ورصدته “وطن”، تلون الكتاب المحسوبين على بن زايد وتغير مواقفهم بتغير قراراته، والذي كان أبرزهم فهمد الشليمي ويوسف علاونة ومحمد العوين وفايز النشوان.

وعرض الفيديو، مواقف هؤلاء من الثورة السورية خلال فترة سحب سفير الإمارات منها حيث طالبوا بدعم الثورة السورية واسقاط بشار الأسد، كما تم عرض مواقفهم بعد إعادة السفير والتي انقلبت بشكل كامل واعتبروا الثورة شأنناً داخلياً وعبروا عن ندمهم لدعمها.

اسمعوا أبواق الإمارات والمرتزقة الذين تغدق عليهم الإمارات بالأموال من أجل التطاول والتجني على الدول العربية.

المشهد يصور المطبلين بعد سحب سفير الإمارات وبعد عودة السفير. والحكم لكم pic.twitter.com/axm03KOQ7K — Saif Alnofli (@saifalnofli9) April 28, 2020

وأنبرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالرد على هؤلاء المرتزقة، معتبرين أن أقلامهم تكتب لمحمد بن زايد، وأنهم يتخذون المواقف التي تتوافق مع النظام الإماراتي الداعم لهم، الأمر الذي يشكك في نزاهتهم.

هذا هو نتيجة التخبط السياسي و عدم الوقوف على مبدأ، يتم توجيه الرأي العام في البلدان التي تحكمها هذه الحكومات الصبيانية عن طريق هؤلاء المرتزقة و عبيد الدرهم — 𝐀𝐇𝐌𝐄𝐃𝐎𝐅 🇴🇲 (@_ahmdof) April 28, 2020

هؤلاء كرمك ألله ساقطت القوم — abdullah-hamad (@abdulla67409274) April 28, 2020

@abu_musthil موانئنا و مشاريعنا الوطنية عُطلت بسبب خونة الداخل الموالين للحمارات .. عملاء الجعس محمد بن زايد . — عدنان علي (@r5d0BQl56e61PxP) April 28, 2020

سؤال وجيه اخي العزيز سيف طبعًا للمتابعين الأعزاء الذين يشاهدون هذا التغيير في المواقف !

لماذا عابوا علينا حينما كان موقفنا ثابت من المؤامرة الكونية على سوريا ؟ — Maytham Al Husseini (@MaythamNajm) April 28, 2020

نعوذ بالله منهم ومن ابواقهم

هؤلاء هم شر الناس كما قال عنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين. — راشد (@ralrahbi1) April 29, 2020

نهاية الخونة والمرتزقة والعملاء إلى مزابل التاريخ والخائن منبوذ حتى من معزبه — 🕊روماليزا 💪 حساب بديل (@khalfan_ksx565) April 28, 2020

كلاب المال — خالد العطاس (@kOg9jkBXZqAGpvm) April 28, 2020

جدير ذكره أن الإمارات قطعت علاقتها مع النظام السوري إبان الثورة السورية عام 2011 ووصفت نظام بشار الأسد بالمجرم وطالبت العالم بالتصدي له والعمل على اسقاطه ودعمت عدداً من القوى المسلحة التي تقاتل ضده.

وفي وقت لاحق، غيرت الإمارات من مواقفها وأعادت سفيرها إلى دمشق وأكدت على عمق العلاقات بين البلدين، الأمر الذي توجه لاحقاً باتصال هاتفي بين ولي العهد محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي.

وفجر إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عن إجرائه اتصالاً هاتفياً برئيس النظام السوري بشار الأسد ضجةً واسعةً بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الاتصال المعلن لبن زايد الأول من نوعه لمسؤول إماراتي أو عربي مع بشار الأسد منذ سنوات.

وقال “بن زايد” عبر “تويتر” : ” بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”.