المتلون محمد الهاشمي “بديل وسيم يوسف” يهاجم “الجزيرة” مستغلاً مرزوق الغانم وحياة الفهد: “بنت إبليس”

عاد السياسي التونسي “المتلون” محمد الهاشمي الحامدي، لمهاجمة قناة “الجزيرة” القطرية، بعد تحول بوصلته ناحية “الرز السعودي” مستغلاً حالة الأزمة التي سببتها الممثلة الكويتية “حياة الفهد” بمسلسلها المثير للجدل “أم هارون”، وذلك عبر تغريدة له عبر موقع تويتر.

“الهاشمي” وفي تغريدته على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قال ما نصه: “في أمر التطبيع دولة الكويت يمثلها مرزوق الغانم وليس حياة الفهد، لكن النكتة هي حديث قناة التطبيع الأولى في العالم العربي عن الموضوع”.

في أمر التطبيع دولة #الكويت يمثلها مرزق الغانم وليس حياة الفهد.

لكن النكتة هي حديث قناة التطبيع الأولى في العالم العربي (الجزيرة بنت ابليس) عن الموضوع.

القناة التي توفد مندوبيها لتغطية انتخابات الكيان الغاصب المحتل من قلب تل أبيب.

والتي أدخلت الناطق باسم جيش الاحتلال لبيوت العرب. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 29, 2020

وتابع الإعلامي الذي بات قلما مأجورا لدى ابن سلمان مشيطنا قناة الجزيرة التي سبق أن مدحها مرات ومرات: “القناة التي توفد مندوبيها لتغطية انتخابات الكيان الغاصب المحتل في قلب تل أبيب، والتي أدخلت الناطق باسم جيش الاحتلال لبيوت العرب”.

ووضع الهاشمي نفسه في موقف لا يحسد عليه وقوبلت تغريدته بهجوم واسع من قبل المغردين الذين استنكروا هجومه على “الجزيرة” بينما غض طرفه عن ما قامت به mbc والسعودية في مسلسلاتها الخيانية والتي أساءت لتضحيات امتدت لعقود ضد الكيان الإسرائيلي.

وقال أحد المعلقين للهاشمي: “حياة الفهد مجرد ممثلة طُلب منها الاشتراك في هذا المسلسل الذي يلمع الصهاينة والذي تعرضه قناة mbc السعودية ولكن يبدوا أنك كثّرت من تناول الرز السعودي فسبب لك عمى”.

حياة الفهد مجرد ممثلة طُلب منها الاشتراك في هذا المسلسل الذي يلمع الصهاينة والذي تعرضه قناة الـ mbc السعودية لكن يبدو أنك كثرّت من تناول الرز السعودي فسبب لك عمى — ابو طلال (@QTR1976_1) April 29, 2020

فيما أحرجه آخر قائلاً: “أنا من الجزائر لست مع قطر ولا مع الإخوان، لكني أراك أصبحت تكرر نفس الكلام ونفس التغريدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كل العرب مطبعون فكفاك من سب قطر لأنك والله أصبحت أضحوكة تويتر”.

انا من الجزائر لست مع قطر ولا مع الإخوان لكني اراك اصبحت تكرر نفس الكلام ونفس التغريدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع كل العرب مطبعون فكفاك من سب قطر لانك والله اصبحت اضحوكة تويتر — motie (@Aminemiomio) April 29, 2020

ويأتي هجوم الهاشمي ضمن مسلسل مستمر يقوم به للانقضاض على دولة قطر، فيما يقوم بالمقابل بتمجيد السعودية والإمارات، الأمر الذي على عكس مواقفه السابقة، التي انبرى فيها في انتقاد الرياض وأبو ظبي وكشف مؤامراتهم ضد الأمة العربية والإسلامية لفترات طويلة.

وكان مغرد قطري شهير، كشف تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، وتغيير مواقفه السابقة ضد السعودية والإمارات، حيث كان يعرف عن الهاشمي انتقاده الشديد لحكام الرياض وأبو ظبي.

وقال المغرد “عبد العزيز حمد العطية”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الهاشمي طلب مقابلة كبار المسؤولين في قطر قبل فترة ولم يستجيب له فقام بسب قطر”.

وأضاف العطية مخاطباً الهاشمي “قطر ما قدروا عليها فوق 60 قناة وصحافة وغيرها وأنت وقناتك إلي من غرفة وصالة تريد تشوه صورة قطر أنت تعيش الوهم، قطر وأميرها وشعبها وكل محب لها تقف مع المظلومين في العالم مع الجزيرة”.

وفي اعتراف صريح من الهاشمي بما جرى، علق قائلاً :” “أولاً اعتذر عن طلب المقابلة، تصرفت بحسن نية وتجاهلت أن أهل الحظوة عند حكام قطر هم الصهاينة والإخوان وجماعة إيران، وأنا لست من هذه الفئات الثلاثة”.