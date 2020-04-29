فيديو “جريء” للبحرينيّة حلا الترك مع شابين .. شاهد ماذا فعلت حتّى هاجمها الجمهور!!

تعرضت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لهجوم شديد بسبب فيديو انتشر لها من كواليس إحدى برامج الطهي وهي تحاول التقاط صورة مُعتمدة وضعية وصفها الجمهور بالجريئة.

وأطلت حلا الترك بالفيديو مُرتدية قفطانا باللون الأخضر، إلا أن طريقتها استفزت المشاهدين وعرضتها للهجوم، واتهمها الجمهور بتعمد الإثارة ولفت الأنظار.

فيما قال البعض أنها تعمدت إظهار جسدها، والذي يبدو أنه خضع لعمليات تجميل لا تناسب سنها بحسب رأيهم.

وأقحم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المغربية دنيا بطمة بالأمر وقالوا إن ما تفعله حلا هو تأثير اقامتها لفترة طويلة مع بطمة.

ومن المعروف أن حلا الترك هي ابنة المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وكانت حلا قد عاشت فترة طويلة عند والدها وزوجته بعد انفصاله عن والدتها السيدة منى السابر، لكنها عادت لتعيش عند والدتها مؤخرًا، مما تسبب ببعض المشاكل التي خرجت للعلن ووصلت إلى حد تبادل التهم والشتائم، كما تدخلت جدتها من أبيها في هذه المشاكل مؤخرًا.