“شاهد” ممثلة شهيرة تكشف أنّ صديقتها سرقت منها زوجها وتزوجته!!

كشفت الممثلة المصرية فريدة سيف النصر تفاصيل تعرضها للخيانة من قبل صديقتها التي خطفت زوجها منها وتزوجته.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي: “بيتي اتخرج لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي. وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي”.

وتابعت مشيرة الى انه هي ايضا عرض عليها الزواج مرات عديدة.

وقالت: “وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته، فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف”.