“شاهد” شاحنة سعودية تفجر غضب الأردنيين في سادس أيام رمضان وما حدث “مستفز”!
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو يوثق قيام مواطن أردني باعتراض طريق شاحنة سعودية دخلت الأراضي الأردنية وهي تحمل أرقاماً سعودية، الأمر الذي أثار حفيظة المواطن الأردني الذي يعاني هو وزملاءه الحجر الصحي ولا يستطيعون التحرك في الأردن بينما يقوم السعودي بالدخول والتجول بكل أريحية.
ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” حديث المواطن الأردني للسائق السعودي بغضب، وقال له: “ابن بلدي أولى منك ومن الوزير الساقط، ابن بلدي عليه حجر 14 يوم وانت بتفوت وبتطلع وسامحة لك حكومتنا العريقة”.
وأضاف: “الوزير عنا بيقول لنا داركم داركم وانت بتحوس هنا، وابن بلدي محبوس 14 يوم مو ملاقي ياكل”.
وتابع المواطن الأردني المسن للسائق السعودي: “دوّر وارجع يا حج، الهيئة بتقول بس أعطيناهم 72 ساعة، والهيئة بتكذب علينا، وزيرنا اللي طلع حكا كلمتين بعده بالدار نايم والسيارات السعودية بتحوس ببلدي، ابن بلدي قاعد عليه حجر وانا سكرت الطريق عليه خاوة، يا بتيجي الدولة والقانون يمنعوه مثل ما منعوا ابن البلد”.
وأثار مقطع الفيديو المتداول ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل، حيث أدان المغردون تهاون السلطات الأردنية مع سيارة سعودية بينما السائقين الأردنيين لا يستطيعون التحرك والعمل وتحصيل أرزاقهم ويعانون ظروفاً في غاية السوء.
وفي ذلك قال أحد المغردين: “الشعب الأردني شعب عزيز وكريم وهذا الرجل يتكلم عن الوزير لديهم وهذا حقهم لا تكرهوا الشعوب في بعضها”.
فيما قال آخر: “كل بلد خيراته أولى بها أبناء البلد، وخيرات السعودية أولى بها أولادها، واللي يقول عنصرية يصك رأسه بأقرب جدار”.
يُشار إلى أن السلطات الأردنية أعلنت جملة إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، منذ 18 مارس الماضي تضمنت حظراً للتجوال والتزام المنازل ووقف الأسواق والمتاجر، فيما أعلنت السلطات بدء الغاء الحظر عن عدة محافظات أردنية وبقيت معظمها تحته.
وسجّلت البلاد 449 حالة إصابة مؤكدة، وارتفع عدد الوفيات 8 حالات وفاة.