“شاهد” شاحنة سعودية تفجر غضب الأردنيين في سادس أيام رمضان وما حدث “مستفز”!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو يوثق قيام مواطن أردني باعتراض طريق شاحنة سعودية دخلت الأراضي الأردنية وهي تحمل أرقاماً سعودية، الأمر الذي أثار حفيظة المواطن الأردني الذي يعاني هو وزملاءه الحجر الصحي ولا يستطيعون التحرك في الأردن بينما يقوم السعودي بالدخول والتجول بكل أريحية.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” حديث المواطن الأردني للسائق السعودي بغضب، وقال له: “ابن بلدي أولى منك ومن الوزير الساقط، ابن بلدي عليه حجر 14 يوم وانت بتفوت وبتطلع وسامحة لك حكومتنا العريقة”.

في الأردن سائقي الشاحنات يعترضون الطريق ويقفلونه بسبب انهم رأوا شاحنه بلوحات سعوديه داخل الأردن يقولون ابن البلد أولى بخيره

مع ان الشاحنات الأردنيه تدخل وتخرج من السعوديه بكل أريحيه والمتضرر اصحاب الشاحنات السعوديين

طبعا السعودي فقط عنصري عندما يقول ابن البلد اولى بخير بلده pic.twitter.com/W6Bvi73OsO — ابراهيم بن عطالله (@ibharbi) April 28, 2020

وأضاف: “الوزير عنا بيقول لنا داركم داركم وانت بتحوس هنا، وابن بلدي محبوس 14 يوم مو ملاقي ياكل”.

وتابع المواطن الأردني المسن للسائق السعودي: “دوّر وارجع يا حج، الهيئة بتقول بس أعطيناهم 72 ساعة، والهيئة بتكذب علينا، وزيرنا اللي طلع حكا كلمتين بعده بالدار نايم والسيارات السعودية بتحوس ببلدي، ابن بلدي قاعد عليه حجر وانا سكرت الطريق عليه خاوة، يا بتيجي الدولة والقانون يمنعوه مثل ما منعوا ابن البلد”.

وأثار مقطع الفيديو المتداول ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل، حيث أدان المغردون تهاون السلطات الأردنية مع سيارة سعودية بينما السائقين الأردنيين لا يستطيعون التحرك والعمل وتحصيل أرزاقهم ويعانون ظروفاً في غاية السوء.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “الشعب الأردني شعب عزيز وكريم وهذا الرجل يتكلم عن الوزير لديهم وهذا حقهم لا تكرهوا الشعوب في بعضها”.

الشعب الأردني شعب عزيز وكريم وهذا الرجل يتكلم عن الوزير لديهم وهذا حقهم لا تكرهوا الشعوب في بعضها تحياتي لجميع الشعوب العربية من المملكة العربية السعودية #حسن_عسيري #كورونا — الأستاذ /ماجد العطوي (@majed_alatawi_) April 28, 2020

فيما قال آخر: “كل بلد خيراته أولى بها أبناء البلد، وخيرات السعودية أولى بها أولادها، واللي يقول عنصرية يصك رأسه بأقرب جدار”.

كل بلد خيراته اولى بها أبناء البلد

وخيرات السعودية أولى بها اولادنا



والي يقول عنصرية يصك راسه بأقرب جدار — Black Bird l Movies 🎥 (@movies_eng) April 28, 2020

يُشار إلى أن السلطات الأردنية أعلنت جملة إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، منذ 18 مارس الماضي تضمنت حظراً للتجوال والتزام المنازل ووقف الأسواق والمتاجر، فيما أعلنت السلطات بدء الغاء الحظر عن عدة محافظات أردنية وبقيت معظمها تحته.

وسجّلت البلاد 449 حالة إصابة مؤكدة، وارتفع عدد الوفيات 8 حالات وفاة.