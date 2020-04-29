انتحار رجل أعمال في دبي من الطابق 14
انتحار رجل أعمال في دبي من الطابق 14
حياتنا

“دبي إمارة رعب” .. رجل أعمال ينتحر من الطابق 14 بمنزل صديقه وهذا ما قاله شهود عيان

كتب وطن
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انتحر رجل أعمال في دبي بعد أن ألقى نفسه من شرفة منزل صديقه في الطابق 14 حيث كان ابنه متواجدا معه.

وبينت شرطة دبي، وفقا لصحيفة “البيان” المحلية، عدم وجود شبهة جنائية في حادثة الانتحار وقالت إن الضحية “آسيوي”.

وذكرت أنه بعد الانتقال إلى موقع الحادث وبعد المعاينة وأخذ أقوال الشهود تبين أن الشخص يعاني من حالة نفسية سيئة وقام بإلقاء نفسه من الشرفة.وفق الشرطة

يأتي ذلك في وقتٍ يتفشى فيه فيروس كورونا في الامارات، حيث أصاب الفيروس حتى اليوم 11380 شخصاً، فيما سجلت 89 حالة وفاة .وفق بيانات وزارة الصحة الإماراتية

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