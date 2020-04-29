بعد “إبليس السعودي” .. سعودي آخر يتطاول على الدين بطريقة صادمة!

أثار أحد مشاهير “سناب شات” في السعودية غضب المُتابعين الذين طالبوا النيابة العامة بسرعة إلقاء القبض عليه.

وظهر مشهور السناب شات في فيديو رصدته “وطن” وهو يستهزئ بالصلاة، فيقف بحذائه مرتدياً “السروال والفانيلة” في مسجد فارغ، ويتظاهر بإقامة الصلاة، ويُقلد المؤذنين، ثم يتلو سورة الفاتحة كأنه أمام مسرح، وينتظر تعليق وضحك الجمهور.

🔴 بلاغ ضد شخص من مشاهير برامج التواصل الاجتماعي "سناب شات" يصور فيديو وهو يستهزئ بالصلاة.



آمل من الجهات المختصة القبض عليه وإحالته الي #النيابة_العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية ضده.@bip_ksa @MOISaudiArabia @kamnapp

pic.twitter.com/MxQkwM2JB7 — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 29, 2020

وطالب المغردون بمنع تطبيق “سناب شات” عن هؤلاء المستهزئين بالدين والباحثين عن الشهرة بأي طريقة.

وكتب مٌغرد:”حسبنا الله ونعم الوكيل الى اين يامشاهير الفلس، لابد من منع تطبيق سناب شات الناس انهبلت رسمي لاحدود لهم ولاحياء عندهم وصلت الى الدين الاسلامي، استهزاء”.

🔴 بلاغ ضد شخص من مشاهير برامج التواصل الاجتماعي "سناب شات" يصور فيديو وهو يستهزئ بالصلاة.



آمل من الجهات المختصة القبض عليه وإحالته الي #النيابة_العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية ضده.@bip_ksa @MOISaudiArabia @kamnapp

pic.twitter.com/MxQkwM2JB7 — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 29, 2020

وطالب آخر بسرعة محاسبته، وكتب: “هذا أستهزاء بدين والفرض ونطالب محاسبته بسرع وقت وتفيذ العقوبه المغلظه بحقه”.

🔴 بلاغ ضد شخص من مشاهير برامج التواصل الاجتماعي "سناب شات" يصور فيديو وهو يستهزئ بالصلاة.



آمل من الجهات المختصة القبض عليه وإحالته الي #النيابة_العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية ضده.@bip_ksa @MOISaudiArabia @kamnapp

pic.twitter.com/MxQkwM2JB7 — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 29, 2020

واقترح مُغرد آخر أن يتم التشهير به بعد تعزيره ليكون عبرة لغيره، وكتب: “لاحول ولاقوة الابالله اللهم لاتوخذنا بما فعله السفهاء منا وبعدين مع الاشكال ذي والله المفروض عقابه تعزير وتشهير فيه احسن يكون عبره لغيره”.

🔴 بلاغ ضد شخص من مشاهير برامج التواصل الاجتماعي "سناب شات" يصور فيديو وهو يستهزئ بالصلاة.



آمل من الجهات المختصة القبض عليه وإحالته الي #النيابة_العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية ضده.@bip_ksa @MOISaudiArabia @kamnapp

pic.twitter.com/MxQkwM2JB7 — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 29, 2020

ورأي آخر أن عقوبة حفظ القرآن في السجن هي الأنسب له، وكتب: “الحكم العادل السجن حتى يحفظ القرآن الكريم”.

🔴 بلاغ ضد شخص من مشاهير برامج التواصل الاجتماعي "سناب شات" يصور فيديو وهو يستهزئ بالصلاة.



آمل من الجهات المختصة القبض عليه وإحالته الي #النيابة_العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية ضده.@bip_ksa @MOISaudiArabia @kamnapp

pic.twitter.com/MxQkwM2JB7 — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 29, 2020

ولا يُعد هذا التصرف هو الأول من نوعه في السعودية، فقد تطاول مواطن غريب الأطوار يُطلق على نفسه لقب “إبليس” على الذات الإلهية.

#اطلقو_سراح_ابليس



تم القبض عليه في قضية "عقوق"

وكذلك التشبه بالشيطان ، وهذي سلوكيات يرفضها الشرع والقانون



"صباح الألوهية صباح الملوخية"



نسأل الله السلامة لنا وللأجيال القادمة. pic.twitter.com/aa3gZC2g1F — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) January 23, 2020

واعتاد “إبليس” الذي تبين أن اسمه الحقيقي فيصل على الظهور بمنظر مريب عبر تطبيق “تيك توك”، وأطلق على نفسه “إبليس”، وقبضت عليه الأجهزة الأمنية بالسعودية بتهمة الإساءة إلى الذات الألوهية بعدما ظهر في أحد المقاطع يقول: “صباح الألوهية، صباح الملوخية”.