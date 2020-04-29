بعد “إبليس السعودي” .. سعودي آخر يتطاول على الدين بطريقة صادمة!

أثار أحد مشاهير “سناب شات” في السعودية غضب المُتابعين الذين طالبوا النيابة العامة بسرعة إلقاء القبض عليه.
وظهر مشهور السناب شات في فيديو رصدته “وطن” وهو يستهزئ بالصلاة، فيقف بحذائه مرتدياً “السروال والفانيلة” في مسجد فارغ، ويتظاهر بإقامة الصلاة، ويُقلد المؤذنين، ثم يتلو سورة الفاتحة كأنه أمام مسرح، وينتظر تعليق وضحك الجمهور.
وطالب المغردون بمنع تطبيق “سناب شات” عن هؤلاء المستهزئين بالدين والباحثين عن الشهرة بأي طريقة.
وكتب مٌغرد:”حسبنا الله ونعم الوكيل الى اين يامشاهير الفلس، لابد من منع تطبيق سناب شات الناس انهبلت رسمي لاحدود لهم ولاحياء عندهم وصلت الى الدين الاسلامي، استهزاء”.
وطالب آخر بسرعة محاسبته، وكتب: “هذا أستهزاء بدين والفرض ونطالب محاسبته بسرع وقت وتفيذ العقوبه المغلظه بحقه”.
واقترح مُغرد آخر أن يتم التشهير به بعد تعزيره ليكون عبرة لغيره، وكتب: “لاحول ولاقوة الابالله اللهم لاتوخذنا بما فعله السفهاء منا وبعدين مع الاشكال ذي والله المفروض عقابه تعزير وتشهير فيه احسن يكون عبره لغيره”.
ورأي آخر أن عقوبة حفظ القرآن في السجن هي الأنسب له، وكتب: “الحكم العادل السجن حتى يحفظ القرآن الكريم”.
ولا يُعد هذا التصرف هو الأول من نوعه في السعودية، فقد تطاول مواطن غريب الأطوار يُطلق على نفسه لقب “إبليس” على الذات الإلهية.
واعتاد “إبليس” الذي تبين أن اسمه الحقيقي فيصل على الظهور بمنظر مريب عبر تطبيق “تيك توك”، وأطلق على نفسه “إبليس”، وقبضت عليه الأجهزة الأمنية بالسعودية بتهمة الإساءة إلى الذات الألوهية بعدما ظهر في أحد المقاطع يقول: “صباح الألوهية، صباح الملوخية”.