إبراهيم عيسى يعاود التطاول على القرآن والسنة ومذيع “الجزيرة” يضعه في موقف محرج

عاد الإعلامي المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى، للتطاول على القرآن والسنة والطعن فيهما ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء.

وحاول “عيسى” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) لمز المؤسسات الإسلامية والشرعية بسؤال استنكاري:”لماذا لا يوجد معمل في أي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية يشتغل علي اكتشاف لقاح كورونا.”

لماذا لا يوجد معمل في أي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية يشتغل علي اكتشاف لقاح كورونا.أين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ؟ طبعا علماء عرب ومسلمون في معامل الغرب يشاركون في صناعة المصل لكن مجتمعاتنا ودولنا تكتفي بالفتاوي والإعجاز — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) April 29, 2020

وتابع مسفها من شأن هذه المؤسسات الإسلامية وخالطا الحابل بالنابل حيث لا علاقة لها بشؤون الطب:”أين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ؟ طبعا علماء عرب ومسلمون في معامل الغرب يشاركون في صناعة المصل لكن مجتمعاتنا ودولنا تكتفي بالفتاوي والإعجاز”

التغريدة التي قوبلت بهجوم واسع من قبل متابعيه الذين أشاروا إلى تعمده مهاجمة أي شيء يمت للدين بصلة.

من جانبه سخر منه الإعلامي والمذيع بقناة “الجزيرة” زين العابدين توفيق بقوله:”اللواء عبد العاطي أكيد شغال على سيخ كفتة الكورونا.”

وتابع:”خليك صبور والا انت بس شيطان الشتيمة بتاعك شغال على موجة واحدة هي الدين الإسلامي فقط؟؟”

اللواء عبد العاطي أكيد شغال على سيخ كفتة الكورونا. خليك صبور والا انت بس شيطان الشتيمة بتاعك شغال على موجة واحدة هي الدين الإسلامي فقط؟؟ https://t.co/9n0wlOwJ6r — Zein Tawfik زين العابدين توفيق (@zeintawfik) April 29, 2020

هذا وبلغ عدد مصابي فيروس كورونا في العالم بحلول صباح اليوم نحو 3 ملايين و117 ألفا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 217168، حسب معطيات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وشهد الثلاثاء 75,1 ألف إصابة جديدة في عودة معدل الإصابات للارتفاع مقارنة مع 69,4 ألف في اليوم السابق، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية أيضا من 5159 حسب إحصائية أمس إلى 6009 اليوم.

وتماثل ما مجموعه أكثر من 928 ألف شخص للشفاء بزيادة 32 ألف مقارنة مع 28 ألف أمس.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد تجاوزها مليون إصابة و58 ألف وفاة، فيما ارتفعت بريطانيا مع أكثر من 162 ألف إصابة إلى المركز الخامس متجاوزة ألمانيا التي سجلت نحو 160 ألف إصابة حتى الليلة الماضي.

وتبقى روسيا في المركز الثامن من حيث عدد الإصابات مع أكثر من 99 ألف حالة، إضافة إلى 972 وفاة، حسب آخر إحصائية صدرت اليوم.